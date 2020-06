René Wernitz

Rathenow/Falkensee (MOZ) Bei den ersten havelländischen Corona-Fällen im März war noch klar, welche Orte im Landkreis betroffen waren. Sodann wurde die Informationstaktik gegenüber der Öffentlichkeit und den Medien verändert: Fortan blieb unklar, wie sich das Virus in den jeweiligen Regionen des Havellands ausbreitete. Wie der Landkreis die neue Taktik begründet, steht in einer Beschlussvorlage, die am Montag einstimmig (mit Enthaltungen) den Kreistag passierte, der in Paaren-Glien tagte. Einreicherin war die Vorsitzende des Kreistags, Barbara Richstein (CDU).

Im Grunde ging es lediglich um eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landrat Roger Lewandowski (CDU), erhoben durch Herrn P. aus Falkensee. Als pflegender Angehöriger habe er den Landrat mehrfach um aktuelle Corona-Infektionszahlen für Falkensee gebeten, ohne darauf eine Antwort erhalten zu haben, wie es aus der Beschlussvorlage hervorgeht. Daher fühlte sich Herr P. diskriminiert. Seine Nachfrage war zunächst im Büro des Landrats gelandet, wurde von dort an den Katastrophenschutz-Koordinierungsstab zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. Die Beantwortung erfolgte am 5. Mai, am Tag nach der Dienstaufsichtsbeschwerde.

Der Koordinierungsstab habe, laut Erläuterung in der Beschlussvorlage, entschuldigend darauf hingewiesen, dass ihn eine Vielzahl von Mails und Anfragen erreichen und diese ihrer Priorität nach bearbeitet würden. Herrn P. sei mitgeteilt worden, dass "die fehlende Angabe der Zahlen für die Kreisorte eine bewusst zum Schutz der Bevölkerung getroffene Entscheidung sei, um zu verhindern, dass Bürgerinnen und Bürger in Kenntnis der Zahlen ihre Bewegungsmuster verändern und so vermeintlich `nicht Erkrankte´ in Bereiche mit weniger Erkrankten eindringen."

Das ist also der Grund dafür, warum während der Hochphase der Corona-Pandemie unklar blieb, wie heftig etwa die einzelnen Regionen im Osten und Westen des Landkreises Havelland betroffen sind. Indes belegt der Landkreis Teltow-Fläming, dass es in Krisenzeiten auch anders geht. Dort werden Bevölkerung und Medien über die regionale Verbreitung der Corona-Fälle online auf dem Laufenden gehalten.

Bezüglich der havelländischen Info-Verfahrensweise hatte Herr P. letztlich sogar noch nachgelegt und wollte die zugrunde liegende Rechtsgrundlage erfahren. "Diese Maßnahme beruhe auf § 4 Absatz 1 Nr. 4 Brandenburgisches Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG), wonach die Erteilung von Informationen verweigert werden darf, die bei ihrem Bekanntwerden Belange der Gefahrenabwehr beeinträchtigen können", wie ihm sodann am 13. Mai durch den Justiziar des Landrats mitgeteilt wurde.

Herr P. bestand weiter auf eine förmliche Behandlung seiner Dienstaufsichtsbeschwerde. Diese wurde dem Kreistag am Montag vorgelegt. "Die Dienstaufsichtsbeschwerde wird als unbegründet zurückgewiesen", so lautete der Beschlussvorschlag, dem der Kreistag einhellig folgte.