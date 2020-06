BRAWO

Brandenburg an der Havel Das Bürgerhaus in der Altstadt ist seit mehr als zehn Jahren ein Ort der Kultur, Kunst, und Begegnung. Viele Brandenburger schätzen das mittelalterliche Gebäude in der Bäckerstraße mit seinem charmanten Hof und den unterschiedlichen Veranstaltungen al kulturelles Kleinod in der Stadt. Doch das Corona-Virus hat die Veranstaltungsbrache lahm gelegt – auch im Bürgerhaus.

Die Altstädter" betreibt das Bürgerhaus ausschließlich im Ehrenamt, stößt jedoch so langsam an seine finanziellen Grenzen. Sämtliche Betriebsausgaben laufen weiter, Rechnungen müssen bezahlt werden. Einnahmen von Veranstaltungen hingegen fehlen.

Vereinsvorsitzende Kathrin Arndt hat aus diesem Grund ein Crowdfunding ins Leben gerufen. Über die SpendenPlattform der Brandenburger Bank werden für den Erhalt des Bürgerhauses Spenden gesammelt. Dabei gilt das "Alles zählt"-Prinzip. Das heißt: es gibt keine festgelegte Fundingsumme - wie beim Crowdfunding üblich - sondern jeder Euro geht an den Verein. Wer das Spenden-Projekt des Bürgerhauses unterstützen möchte, klickt sich auf https://brandenburgerbank.vieleschaffen-mehr.de/kultur-in-der-altstadt.