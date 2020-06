DPA

Dortmund (dpa) Der Abschied von Mario Götze aus Dortmund wird offenbar still und leise. Wie die "Bild" berichtet, steht der Weltmeister von 2014 im letzten Saisonspiel des BVB am Samstag gegen Hoffenheim erneut nicht im Kader. Nach Vereinsangaben ist das jedoch noch nicht final entschieden.

Nach dem "Bild"-Bericht habe sich Götze jedoch entschieden, nach der Frühgeburt seines Sohnes Rome am 6. Juni rund um die Uhr für seine Frau Ann-Kathrin und das erste gemeinsame Kind da zu sein.

Nach diversen Krankenhausbesuchen durfte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler aufgrund der strengen DFL-Hygieneauflagen nur individuell trainieren. Zwar habe Götze nach zuletzt zwei negativen Corona-Tests in das Mannschaftstraining zurückkehren können, sich aber dagegen entschieden.

Damit wäre er zum fünften Mal in Serie nicht im Aufgebot von Trainer Lucien Favre. In der gesamten Saison kam der Edeltechniker, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, nur einmal über die volle Spielzeit zum Einsatz. Für welchen Club Götze in Zukunft spielt, ist nach wie vor offen. Neben italienischen Clubs soll auch Atlético Madrid Interesse an einer Verpflichtung haben.

