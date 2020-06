Dr. Rüdiger von Schnurbein

Brandenburg Die Dominsel ist ein wunderschönes Stück Brandenburg, der Dom ein herausragendes Bauwerk – entstanden ab dem 11. Oktober 1165 (Grundsteinlegung) auf geschichtsträchtigem Boden. Die Havelinsel war Standort für eine slawische Niederungsburg und sie wurde zur "Wiege der Mark Brandenburg". Denn: "Hier gründete König Otto I. im Jahr 948 das Bistum Brandenburg", ist auf www.dom-brandenburg.de nachzulesen. Die Gründungsurkunde wird im Dom aufbewahrt, wie so viele Schätze. "Die qualitätsvollen Kunstwerke stammen aus allen Epochen vom Mittelalter bis ins 20. Jh.", heißt es auf der Internetseite des Domes, der nach der Corona-Schließzeit seit 3. Mai wieder für Gottesdienste, Besichtigungen, Fürbitten und stille Momente geöffnet ist (Mo-Sa 11-17 Uhr, So 12-17 Uhr). BRAWO hat die "Schatzkiste Dom" längst geöffnet und stellt ein Jahr lang jede Woche einen Schatz vor. Um Vorfreude auf einen nächsten Besuch zu schüren sowie auch den Stolz der BrandenburgerInnen.

Teil XIII: Altes Neu ?!

Wer heute durch den Dom geht, gewinnt auf den ersten Blick den Eindruck einer fast lupenreinen mittelalterlichen Kathedrale, von der barocken Kanzel und der Orgel aus dem 18. Jh. einmal abgesehen. Dies liegt auch an den zahlreichen mittelalterlichen Ausstattungsstücken, vor allem den Altarbildern. Man ist vergleichsweise behutsam mit ihnen umgegangen und hat sie – wie auch den Dom –immer wieder den Moden der Zeit angepasst. Schließlich baute man auf das Mittelalter zurück. Das heißt, was nicht mittelalterlich oder dringend nötig war, wurde entfernt.

Eine solche Entwicklung nahm auch das Retabel aus dem späten 15. Jh., das heute wieder als Kreuzaltar an der Westfront der Krypta steht. Es zeigt den Gekreuzigten zwischen Maria und Johannes. Aus seinen Wunden fließt das Blut direkt in Kelche, die je von einem Engel gehalten werden.Unten am Fuß des Kreuzes kniet der Stifter und fleht: "Deus esto propitius mihi peccatori (Gott sei mir Sünder gnädig)". Besonders wegen des Blutes Christi, das direkt in die Kelche fließt, konnte das Bild im Sinne der lutherischen Abendmahlslehre gedeutet werden. Nach dem Domumbau von 1648 wurde es in die nahegelegenen Petrikapelle überführt. Der damalige Dompfarrer Johann Balzer ließ das Retabel durch einen Sockel, einen Aufsatz sowie geschwungene Rahmen austauschen. Lutherischer Programmkunst entsprechend ließ er zentral auf dem Sockel eine Abendmahlsszene aufmalen, die von den Einsetzungsworten aus Matthäus 26 umgeben ist. Auf der linken Seite liest man "Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für Euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis". Rechts steht "Trinket, das ist mein Blut des neuen Testaments, welches für Euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden". Als oberen Abschluss dient das Bild des Auferstandenen: Die Siegesfahne in der einen Hand, die andere im Segensgestus erhoben, steigt Christus aus dem Sarg. Bis in die späten 1970er Jahre stand er noch so in der Petrikapelle, bis er an seinen heutigen Standort rückgeführt wurde. Dabei wurde er abermals umgestaltet und erhielt sein heutiges Aussehen. Entsprechend des damaligen Geistes des Denkmalschutzes, dessen Ziel es war, die Kirche auf den mittelalterlichen Urzustand zurückzuversetzen, wurde er neu kombiniert. Man suchte einen passenden Sockel. Er sollte zeitlich wie auch ikonografisch stimmig sein. So fiel die Wahl auf ein deutlich zu breites Stück, das aber etwa aus der gleichen Zeit stammte. Es zeigt die Hostie in einer Monstranz, die von zwei Engeln gehalten wird. Zwei Prämonstratenser am Rand der Predella singen den Fronleichnamsgesang Pangae lingua. In dieser Kombination zeigt das Retabel nun mit Kelch und Oblate die Gaben, die beim Abendmahl am Tisch des Herrn den Gläubigen gereicht werden. Hier hat man also im 20. Jahrhundert versucht, das lutherische Verständnis vom Abendmahl mit vorreformatorischen Kunstwerken zu verdeutlichen.