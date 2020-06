MOZ

Strausberg (MOZ) In Rehfelde, Strausberg und Buchholz haben erneut Betrüger per Telefon versucht, an Informationen zu kommen, die nur die Eigentümer etwas angehen.

Unter der Vorgabe, Polizist zu sein, behauptete der Anrufer, dass ein Einbruch in die Wohnung der angerufenen Personen geplant sei. Jetzt sei es wichtig, Wertgegenstände und Bargeld zu sichern.

Meist kam der Anrufer nicht weiter, denn die betreffenden angerufenen Personen beendeten das Gespräch und zeigten den Betrugsversuch an.

Die Polizei weist darauf hin, fremden Personen keine Auskunft zu privaten Ersparnissen und Wertgegenständen zu geben. Es geht niemanden etwas an, wo diese aufbewarht werden.