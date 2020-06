MOZ

Lichtenow (MOZ) Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Bagger in Lichtenow eingebrochen und habe Werkzeuge und Baggerschaufeln gestohlen.

Zwischen Freitag, 19. Juni, und Sonntag, 22. Juni, brachen unbekannte Täter in der Chausseestraße in einen Bagger ein und stahlen daraus Werkzeuge.

Außerdem fehlten drei Baggerschaufeln, Schnellspanner und eine Rüttelplatte. Der Schaden beträgt ungefähr 7500 Euro.