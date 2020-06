Tilman Trebs

Velten (MOZ) Rund 60Quadratmeter mit Gras bewachsenes Unterholz haben am Montagabend an der Marwitzer Trift in Velten gebrannt.

Nach Angaben der Polizei schlugen die Flammen rund 50 Zentimeter hoch.Eine Spaziergängerin, die gerade mit ihrem Hund unterwegs war, hatte den Brand gegen 18.40 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen schnell. Die Brandursache ist noch unklar.