MOZ

Eisenhüttenstadt Am Dienstag gegen 02:40 Uhr ist die Polizei über einen Einbruch in eine Firma in Eisenhüttenstadt informiert worden.

Die geschädigten Anrufer teilten mit, dass zwei männliche Tatverdächtige zu Fuß die Flucht ergriffen haben. Trotz Einsatzes eines Fährtenhundes und des Polizeihubschraubers konnten die Tatverdächtigen unerkannt entkommen.

Das von den Tätern genutzte Fahrzeug, einen PKW Ford mit polnischen Kennzeichen, ließen die Diebe zurück. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt und bietet den Kriminalisten einen ersten Ansatz bei den weiteren Ermittlungen.