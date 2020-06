Bärbel Kraemer

Rädigke Fritz Lintow, der Chef des Tourismusvereins Niemegker Land - der den Campingplatz in Rädige betreibt - strahlt. Die Saison ist nach dem verspäteten Start infolge der Covid-19 Einschränkungen bestens angelaufen und der Platz gut angefragt. "Sogar von Dauercampern", berichtet Platzwart Lintow.

Die haben ihre Wohnmobile im hinteren Bereich des Areals geparkt und es sich dort gemütlich gemacht. Es sind zwei Paare, die bereits über vier Jahrzehnte gemeinsam campen. Sie stellen sich als Gisela und Herbert Regener aus Treuenbrietzen und Renate und Lothar Müller aus Ludwigsfelde vor. Mit Platzwart Lintow sind sie längst per "Du". So kommt es, dass immer mal wieder gemeinsam eine Tasse Kaffee getrunken und geplaudert wird. In einer dieser Runden kam das Gespräch auf eine Leidenschaft, die die Senioren eint: Die Sprache der Singvögel.

Weil der von alten Bäumen umgebende Platz allerlei Vogelstimmen erahnen ließ und die Paare nach einem ruhigen Sommerstandplatz für ihre Wagen suchten, entschieden sie bereits im zeitigen Frühjahr, die Saison in Rädigke zu verbringen.

"Und sie wurden nicht enttäuscht", sagt Lintow stolz. Denn wer in den Büschen und Bäumen rund um den Campingplatz sein Sommerquartier aufgeschlagen hat, überrascht mittlerweile selbst ihn.

Kaum das er seinen Satz beendet hat, setzt auch schon lustiges Gezwitscher ein. Die vier Dauercamper verstummen und spitzen die Ohren. "Das ist er, der Pirol", flüstert Gisela Regener. Renate Müller huscht in ihren Caravan. Mit einem Stapel Bücher, Literatur über Singvögel, kommt sie zurück. Während die 79-Jährige fix die Seite mit dem Pirol aufschlägt, hat Herbert Regener nach seinem Smartphon gegriffen. Mit einer Vogelstimmen- App hat er den Gesang aufgezeichnet, im Bruchteil einer Sekunde bestätigt diese, dass da tatsächlich ein Pirol gezwitschert hat. Damit nicht genug. Die vier sind sich sicher, dass der Pirol kein Einzelgänger ist, sondern irgendwo versteckt in den Bäumen ein Pärchen brütet - dass wie sie, den Sommer in Rädigke verbringt.

"Gesehen haben wir den Pirol noch nicht. Aber wir hören ihn, immer wieder", sagt Lothar Müller. Der 90-Jährige glaubt, dass den Pirol hierzulande zu hören, schon ein Glück ist. Der Vogel lässt sich nicht zweimal bitten, und beschenkt die Camper neuerlich mit seinem Gesang. "Wir sind ja noch einige Wochen hier, da werden wir ihn schon noch zu sehen kriegen",ist Herbert Regener zuversichtlich. In diesem Augenblick stellt sich der nächste Gast an der Kaffeetafel ein. Es ist Rauhaarteckel Fritzi. Er wird mit ein paar Streicheleinheiten und Leckerlis willkommen geheißen. Als sein Frauchen, ebenfalls eine Camperin, ihn wieder abholt, erblickt sie auf dem Tisch das aufgeschlagene Buch. "Den hab ich gestern gesehen und mich gewundert, warum hier Papageien umherfliegen", so die Hundebesitzerin. Sie wird sofort aufgeklärt und erfährt, dass der Vogel mit dem auffällig gelben Gefieder kein Papagei sondern ein Pirol war.

Der nächste Singvogel der den Campern ein Ständchen bringt, wird als Zilpzalp identifiziert. "Das ist ein ganz unscheinbarer Vogel", erklärt Renate Müller. "Das wusste ich auch noch nicht", so Lintow und ist noch überraschter, als nach dem Zilpzalp eine Heckenbraunelle und ein Trauerschnepper ein Konzert geben.

"Mit dem Wissen könnte ich eigentlich eine ganz neue Werbeoffensive für den Platz starten", so Lintow lachend. Dann wird wieder erzählt. Von den gemeinsamen Touren mit den Wohnmobilen und Erlebnissen vom vorherigen Caravanstellplatz am Schwielowsee. Dort wurden die vier über zwei Sommer von einem stotternden Kuckuck beglückt.

Die Frage, ob sie im trockenen Hohen Fläming nicht das Wasser vermissen, verneinen sie. "Der Platz hier liegt doch fast schon im Gebirge. Genau 103 Meter über dem Meeresspiegel", so Lothar Müller. Und überhaupt. Wo so viele gefiederte Sommergäste zu Hause sind, da kann man nur wunderbar urlauben. Neben den seltenen Singvögeln geben sich natürlich auch Meisen, Sperlinge & Co in Rädigke ein Stelldichein. Nur einer fehlt, der eigentlich von den Campern erwartet wurde. "Der Eichkater ist nicht hier", sagt Lothar Müller. "Das kann nicht sein. Ihr habt ihn nur noch nicht gesehen", so Lintow und versichert, dass in den kommenden Wochen wohl auch die Eichhörnchen den Senioren noch einen Besuch abstatten werden.