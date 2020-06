Marcel C. aus Eberswalde wurde wegen Mordes an seiner Frau verurteilt. © Foto: Mathias Hausding

Mathias Hausding

Eberswalde (MOZ) Weil er seine Ehefrau aus Eifersucht erwürgt hat, ist am Dienstag ein Mann aus Eberswalde zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt worden.

Die 2. Strafkammer am Landgericht Frankfurt (Oder) sah es als erwiesen an, dass Marcel C. die Mutter seiner drei Kinder am 2. August 2019 heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet hat. "Er ist kein Totschläger, er ist ein Mörder", sagte die Vorsitzende Claudia Cottäus. Der 38-Jährige sei mit der wenige Wochen zuvor erfolgten Trennung nicht klar gekommen und habe die Vorstellung nicht verkraftet, dass sich seine langjährige Lebenspartnerin nun mit einem anderen Mann treffen könnte.

Richterin rügt mangelhafte Aussagebereitschaft

Bereits einige Monate nach der Tat hatte der 38-Jährige ein Geständnis abgelegt, sich aber auch im seit April laufenden Prozess nur sehr vage zu seiner Motivation und zum genauen Tathergang geäußert. An diesem Verhalten gab es gleich zu Beginn der insgesamt fast vierstündigen Urteilsbegründung scharfe Kritik der Vorsitzenden. Fast eine halbe Stunde lang rügte sie die mangelhafte Aussagebereitschaft. Zwar sei es als Angeklagter sein gutes Recht, Dinge zu verschweigen oder auch zu lügen. "Aber es ist einfach feige", betonte die Richterin.

Nicht nur im Interesse der Angehörigen, sondern auch aus Respekt vor der Toten sei es notwendig, eine solche vorsätzliche Tötung sorgfältig aufzuklären. Dazu gehörten das Verhalten des Angeklagten vor und nach der Tat sowie seine Beweggründe für das Verbrechen. "Es wäre seine moralische Verpflichtung gewesen, die Frage nach dem Warum zu beantworten."

Motive verschwiegen

Die Kammer sei davon überzeugt, dass Marcel C. seine Motive ganz bewusst verschwiegen habe, um mit Blick auf das Urteil vielleicht noch etwas für sich herauszuholen. Das zeige seinen Charakter und seine Persönlichkeit. Es gehe ihm immer nur um sich selbst. Das habe auch der psychiatrische Gutachter bestätigt, der Marcel C. als Egozentriker mit parasitärem Lebensstil eingestuft habe, dem nur seine eigenen Bedürfnisse wichtig seien.

Angeklagter von Nachfragen genervt

Die Vorsitzende erinnerte daran, dass Marcel C. sein Opfer laut Rechtsmedizin mehrere Minuten intensiv und kraftvoll mit beiden Händen gewürgt habe. "Jeder Mensch hat eine Hemmschwelle. Da müssen Emotionen dabei gewesen sein." Der Angeklagte habe im Prozess aber zunehmend genervt auf Nachfragen zu diesen Emotionen reagiert und sich stattdessen darauf zurückgezogen, dass er auf einmal "schwarz gesehen" habe und sich an nichts erinnern könne. "Das glauben wir Ihnen nicht", stellte Claudia Cottäus klar.

Der Vorsitzenden war es auch wichtig, etwas über die Getötete zu sagen: „Katja Ch. war ein herzensguter und fürsorglicher Mensch."