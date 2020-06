Andrea Linne

Eberswalde Der Erlebnishof Schwanebeck wartete Jahre, mancher Bauherr nur Wochen. Je nachdem, wie umfangreich das Bauantragsverfahren ist, muss das Bauordnungsamt des Landkreises Vorbescheide erstellen, Bauanzeigen bewerten und Anträge begutachten. 610 Anträge sind bis Ende Mai in der Behörde eingegangen. Wie die Kreisverwaltung informiert, dauert die durchschnittliche Bearbeitung derzeit fünf Monate. Während der Investor für die Umgestaltung des Gartencenters in Schwanebeck nun über eine Baugenehmigung verfügt, wurden sieben Anträge ganz abgelehnt. 353 Genehmigungen, so heißt es aus der Pressestelle, konnten indes seit Jahresbeginn genehmigt werden, eben auch der Antrag vom Erlebnishof Schwanebeck.

Aus dem Vorjahr waren außerdem 174 offene Verfahren mit in 2020 übernommen worden. Seit Anfang 2019 konnten insgesamt 1345 abschließend bewertet werden oder befinden sich noch im Bearbeitungsstand. 76 Verfahren haben sich demnach auch anderweitig erledigt.

Aktuell liegen im Amt für nachhaltige Entwicklung beim Landkreis der Bebauungsplan Wohnpark am Koltenpfuhl Biesenthal zur Bewertung vor, der Bebauungsplan Thälmannstraße Wandlitz, das Hufnagelquartier Eberswalde, aber auch der Grünordnungsplan für den Robert-Koch-Park Panketal sowie für den Fortgang der Eugal-Leitung durch den Barnim. Anfang 2021 soll der zweite Strang fertig sein.