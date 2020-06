Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die "Night of Light" in der Nacht zu Dienstag hat auch in Eisenhüttenstadt ein rotes Alarmsignal der Veranstaltungsbranche abgesetzt. Das Friedrich-Wolf-Theater erstrahlte bis Mitternacht in rotem Licht.

Damit wollte die Veranstaltungswirtschaft auf ihre miserable Situation aufgrund der Corona-Pandemie hinweisen. Initiator in Eisenhüttenstadt war Mathias Littmann von ML Media. Er hatte von der Aktion gehört, fühlte sich sofort angesprochen, nahm Kontakt zu Kollegen und zum Leiter des Theaters auf. Das sei auch alles sehr problemlos gelaufen – genau wie in Neuzelle, wo Stiftung und Mönche nichts dagegen hatten, dass die Barockkirche rot angestrahlt wird. Dort hat Littmann mit HiFi Concept Falke zusammengearbeitet, in Eisenhüttenstadt unter anderem mit MS-Events.

Die Corona-Krise habe sein Unternehmen, das spezialisiert auf Licht- und Tontechnik ist, kalt erwischt, erzählt Littmann. Aufträge brachen in Größenordnung weg – so wie bei Solokünstlern und Bands. "So langsam geht es wieder aufwärts", sagt er. "Aber es ist noch lange, lange nicht so wie vor Corona."