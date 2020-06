DPA

München (dpa) Das Finale der Basketball-Bundesliga in München wird nicht wie zuletzt diskutiert als erste Veranstaltung einer deutschen Profiliga seit der Coronavirus-Pause mit einigen Fans stattfinden.

"Die Staatsregierung hält es gegenwärtig für noch nicht vertretbar, Zuschauer zu Sportevents zuzulassen", teilte das bayerische Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Das gelte auch für das Final-Rückspiel der BBL am Sonntag, "bei dem die Zulassung einer begrenzten Zuschauerzahl bis vor kurzem zumindest vorstellbar war."

Die Partien im Audi Dome finden wie die Spiele im Profifußball ohne zahlende Zuschauer statt. Zuletzt hatte unter anderem Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München, Hoffnungen auf eine Rückkehr einiger Zuschauer geäußert. "Das Land Bayern ist in dieser ganzen Corona-Krise sowieso Weltklasse", sagte der 68-Jährige in der vergangenen Woche bei Magentasport. "Und deswegen wäre es nur konsequent, wenn in München und in Bayern ein Test mit ein paar hundert Zuschauern gemacht würde, weil man hier sicher sein könnte, dass das hervorragend organisiert wäre."

Der Blick auf das Corona-Infektionsgeschehen in Gütersloh zeige, "drastisch, wie schnell und massiv die Infektionszahlen wieder nach oben schießen können", teilte das bayerische Innenministerium weiter mit. "Einen zweiten Lockdown wie in Gütersloh will die Staatsregierung nicht riskieren. Wir werden für den Herbst aber weiter an Konzepten arbeiten, wie wieder kleine Zuschauerzahlen im Sport zugelassen werden können." Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies hatten die Behörden in Nordrhein-Westfalen das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh massiv eingeschränkt.

Das Ministerium verwies auch auf das Pokalfinale der Fußballer in Berlin am 4. Juli, wo der FC Bayern und Bayer Leverkusen ein weiteres Geisterspiel austragen. Auch Berlin habe Zuschauer im Olympiastadion abgelehnt, hieß es vom Ministerium weiter.

