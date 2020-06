dpa

Berlin (dpa) Der Berliner Senat plant ein weiteres Hilfsprogramm in der Corona-Krise für die Wirtschaft und die Kultur. Das Programm solle auf einer Sondersitzung an diesem Freitag beschlossen werden, kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag an.

"Das Parlament hat uns zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt, 500 Millionen Euro, das wollen wir möglichst schnell umsetzen, damit die betroffenen Unternehmen davon auch profitieren können", sagte Müller. Das Programm werde auch einen "namhaften Betrag" für Kulturinstitutionen umfassen, die in der Krise schwer zu leiden hätten. In den vergangenen Monaten hatte der Senat bereits diverse Hilfsprogramme aufgelegt.

