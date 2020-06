Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Die Saison der Fußball-Bundesliga neigt sich dem Ende entgegen. Da ist es langsam Zeit, Bilanz zu ziehen. Beim 1. FC Union fällt diese positiv aus, denn die Köpenicker haben den Klassenerhalt bereits in der Tasche. Anders als der Gegner der finalen Begegnung am Sonnabend in der Alten Försterei – Fortuna Düsseldorf. Kapitän Christopher Trimmel erwartet eine starke Leistung seiner Mannschaft. "Die beim 0:4 in Hoffenheim war nicht ideal. Aber wir sind kein Team, dass locker lässt. Wir wollen auf jeden Fall gegen Düsseldorf gewinnen. Wir geben im Training Vollgas, wir geben in jedem Spiel Vollgas."

Eine Aussage, die vor allem Anhänger von Werder Bremen gerne vernehmen, denn im Duell mit der Fortuna um den Relegationsplatz 16 sind die Hanseaten vom Resultat in der Alten Försterei abhängig. Allerdings sagt Trimmel auch, dass "wir nicht auf andere Teams schauen, aber jeder bei uns will einen positiven Saisonabschluss haben."

Weniger positiv war Trimmels Verhalten nach dem Sieg gegen Paderborn und den folgenden Klassenerhalts-Feierlichkeiten mit Fans vor dem Stadion. Für den 33-Jährigen und Teamkollege Sheraldo Becker setzte es eine Geldstrafe der DFL in insgesamt fünfstelliger Höhe wegen Verstoßes gegen die Abstandsregeln. Aber der Österreicher zeigt sich einsichtig. "Ich bereue die Aktion schon. Man muss jetzt aus den Fehlern lernen", sagte Trimmel. "Ich bin froh, gesundheitlich nichts passiert ist. Ich wurde jetzt sehr, sehr oft negativ getestet." Und nicht nur das war Stress für ihn. Zwar durfte er letztlich in Hoffenheim spielen, aber nur wenig mit dem Team trainieren. Dass inzwischen das Ordnungsamt Treptow-Köpenick wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt, beschäftigt ihn nicht. "Ich habe eine Strafe bekommen. Für mich ist das erledigt."

Elf Torvorlagen

Dafür freut er sich umso mehr, wie die Saison für die Unioner, aber auch für ihn selber gelaufen ist. Mit elf Torvorlagen entwickelte er sich zum Assist-König. Seinen Anteil dran hat auch Co-Trainer Sebastian Bönig, der vor allem Standards mit ihn trainierte. Mit seiner Leistung rückte der Rechtsverteidiger in den Fokus anderer Clubs. "Ich konnte mich gar nicht retten vor Angeboten", sagt er lachend. Sorgen muss sich kein Union-Fan machen. Trimmel, der im Januar seinen Vertrag bis 2021 verlängerte, fühlt sich "bei dem geilen Verein" wohl und macht sich Gedanken über die zweite Spielzeit der Eisernen in der Bundesliga.

"Die wird sicher härter", sagt er. Schließlich wurde es bereits in der Rückrunde schwieriger, "weil uns keiner mehr unterschätzt hat, wie vielleicht noch in der Hinrunde." Und was muss besser werden? "Gute Bundesliga-Teams sind sehr effizient vor dem gegnerischen Tor. Da müssen wir besser werden und auch öfter auf das Tor schießen", findet Trimmel. Doch erst einmal geht es nach dem Spiel gegen Düsseldorf in den Urlaub. Wohin? Natürlich in die Heimat. Wohin genau, wusste er nicht zu sagen. "Es gibt viele schöne Orte in Österreich für eine Wandertour."