Sandra Euent

Elstal (BRAWO) Die Polizei sucht nach einem sexuellen Übergriff in der Bahnhofstraße in Elstal Zeugen.

Eine 16-Jährige kam am Montag auf das Polizeirevier Nauen und zeigte an, dass ein unbekannter junger Mann sie zwischen 5 und 6 Uhr morgens körperlich bedrängt und im Intimbereich berührt habe. Das geschah in einem Waldgebiet an der Bahnhofstraße, wo die junge Frau zu dem Zeitpunkt allein unterwegs war. Die Jugendliche konnte sich schließlich wehren und weglaufen.

Es wurde eine Anzeige aufgenommen. Die Ermittlungen dauern weiter an. In der Nähe des Tatortes sollen sich auch Passanten aufgehalten haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder die möglicherweise Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können. Hinweise an die Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322/275-0.