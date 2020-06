MOZ

Neuruppin Am Sonntagvormittag eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in der Neuruppiner Obdachlosenunterkunft. Ein 23-Jähriger stach dabei einem 26-Jährigen mit einem Küchenmesser in die Schulter.

Die Tat wurde am Montag der Polizei gemeldet. Zwischenzeitlich hatte sich die Situation zwischen den beiden Männern wieder beruhigt. Der 26-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen. In der Nacht zu Dienstag nahmen Polizisten den Tatverdächtigen in der Unterkunft fest. Nach einer Vernehmung wurde er einem Haftrichter vorgeführt und kam in eine Justizvollzugsanstalt.