Ulrike Gawande

Sewekow (MOZ) Pünktlich zum Beginn der Ferienzeit ist der modernisierte Radweg-Abschnitt zwischen Sewekow und Zempow fertiggestellt und offiziell freigegeben worden. Die Fahrradstraße, die Teil der Radroute "Historische Stadtkerne im Land Brandenburg" ist, war im Rahmen der Baumaßnahme in den vergangenen zweieinhalb Monaten auf einer Länge von 4,3 Kilometern unter anderem mit einer neuen Asphaltschicht versehen worden. Außerdem wurden in Waldbereichen Wurzelsperren eingefügt, um ein Aufbrechen der Oberfläche künftig zu verhindern. Die zu Ende gebrachten Sanierungsarbeiten, die insgesamt rund 250 000 Euro kosteten (90 Prozent übernimmt das Land, jeweils fünf Prozent kommen vom Landkreis und von der Stadt Wittstock), sind nur der Auftakt einer ganzen Modernisierungsreihe von insgesamt 15 Radwegabschnitten in Ostprignitz-Ruppin bis Mitte 2021. Dabei werden zusammen etwa 29 Kilometer Radweg wieder in Form gebracht und dafür rund 5,6 Millionen Euro investiert. Landrat Ralf Reinhardt (SPD) sprach bei der Freigabe in Sewekow von einer wichtigen Maßnahme für den Tourismus und auch für die Menschen in der Region. Gemeinsam mit dem Bauamtsleiter der Stadt Wittstock, Bernd Hamann, dankte Reinhardt den beteiligten Unternehmen für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit. Im Juli geht es mit der Radwegmodernisierung im Landkreis gleich mit mehreren Abschnitten weiter. Neben der Freigabe des sanierten Radwegs zwischen Neumühle und Molchow und der gleichzeitigen Eröffnung der Molchowbrücke, werden im Juli auch die Arbeiten an den Radverbindungen Fretzdorf – Netzeband sowie Walsleben – Werder begonnen.