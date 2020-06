Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Rund 5000 Anträge für Schülerfahrausweise gingen bisher beim Amt für Bildung und Liegenschaften des Landkreises von Schülern aus Ostprignitz-Ruppin ein. Von diesen sind rund 3800 Stammkunden – also Schüler, die immer eine Jahreskarte bestellen, so Kreissprecher Alexander von Ulenicki. 400 weitere hätten auch in den vergangenen Jahren nach der damaligen Satzung einen Anspruch darauf gehabt. Sie haben das Angebot aber nicht genutzt. Und 800 Anträge stammen von Schülern, die aufgrund des einjährigen Modellprojektes erstmals einen Antrag auf einen Schülerfahrausweis gestellt haben. Im Dezember hatte der Kreistag beschlossen, dass alle Schüler, die im Landkreis leben – das sind rund 10 800 –, eine kostenfreie Jahreskarte für die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs in Ostprignitz-Ruppin für das Schuljahr 2020/21 erhalten können. Diese bekommen sie unabhängig von der Entfernung ihres Wohnortes zur Schule, so dass das Ticket auch nur für Freizeitfahrten im Kreis genutzt werden kann. Insgesamt lässt der Kreis sich das Modellprojekt rund zwei Millionen Euro kosten. Auch wenn die Antragsfrist für die Schülerfahrausweise bereits am 31. Mai endete, können jetzt noch Anträge gestellt werden. Für diese verspäteten Fahrkartenwünsche könne jedoch nicht garantiert werden, dass diese pünktlich zum Jahresbeginn bearbeitet werden können.