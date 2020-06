Matthias Henke

Gransee Mit dem Antrag aus der Bürgerschaft, die Tempo-30-Zone Am Südhang in einen verkehrsberuhigten Bereich umzuwandeln, beschäftigt sich die Granseer Amtsverwaltung.

Darüber informierte Vize-Amtsdirektor Nico Zehmke während der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Ordnung und Verkehr. Eine Genehmigung seitens des Kreises sei realistisch. Das Problem: Es dürften dann keine Parkverbotsschilder mehr aufgestellt werden. So stünden unter Umständen bauliche Veränderungen an, wolle man verhindern, das auf einem Seitenstreifen geparkt wird, was für einige die Ausfahrt von ihrem Grundstück erschweren würde. "Wir sind da noch nicht am Ende, streben aber eine Veränderung an", so Nico Zehmke. Grundsätzlich war sich der Ausschuss einig. "Wir wollen doch alle, dass dort oben nicht rumgerast wird", sagte Peter Gogol (SPD). Eine Lösung ähnlich wie auf der Straße des Friedens sei denkbar. Aber: "Dass sich Anwohner selbst dazu zwingen müssen, dort Schritt zu fahren, das ist nicht nachvollziehbar. Und am Ende müssen wir Geld dafür in die Hand nehmen", so Bernd Weidemann (CDU).