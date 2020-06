Marco Winkler

Hennigsdorf (MOZ) Der Ruderclub Oberhavel (RCO) aus Hennigsdorf will nicht als "Verlierer des Brückenbaus" hervorgehen. In einem Schreiben fordert der Vorstand ein Bekenntnis der Stadt zum Verein. Während des Neubaus der Havelbrücke müssen in der Bauphase Stege, Bootshaus und Kraftraum abgerissen werden. Eine Interimslösung für den Vereinssport zeichnete sich ab. Mit dem Appell offenbaren sich eine eventuelle Kommunikationslücke ebenso wie die Zukunftssorgen der 110 Vereinsmitglieder.

Hennigsdorfs Fachbereichsleiter für Soziales, Martin Witt, sagt: "Bei 40 Sportvereinen mit mehr als 4 000 organisierten Sportlern in Hennigsdorf müssen wir die Maßstäblichkeit wahren. Unsere Rolle ist es, bei allem Verständnis, auch mal Nein sagen zu müssen." Die Sportförderung der Stadt sei breit aufgestellt: "Wir haben mehr als ein Dutzend kommunale Grundstücke an Vereine verpachtet, pachtzinsfrei und mit 50-prozentiger Beteiligung an den Betriebskosten." So auch beim RCO. Witt lobt den Verein als "versiert und professionell". Trotz Dissonanzen soll die Zusammenarbeit weiter auf einem guten Niveau stattfinden.

Im Haushalt 2020 sind 250 000 Euro für eine Zwischenlösung während des Brückenbaus eingestellt. Der RCO selbst hätte 2019 einen fundierten Vorschlag gemacht, der zugleich eine endgültige und laut Verein nachhaltige Lösung sein könnte. "Dieses Projekt hätte 940 000 Euro gekostet", sagt Witt. Als diese Summe genannt wurde, gingen Stadt, Verein und Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde (WSA) von einem Baubeginn 2020 aus. Heißt: Die Idee hätte diesen Herbst umgesetzt sein müssen. Die Verwaltung lehnte ab. "Das Zeitfenster für Genehmigungen hätte nicht ausgereicht und die knappe Million Euro war auch nicht da", erklärt Witt.

Vor wenigen Wochen wurde der Baustart der Brücke vom WSA auf März 2021 verschoben. "Bis die neue Brücke nun 2023 befahrbar ist, braucht der Verein natürlich eine Überbrückung", weiß Martin Witt. Die Stadt will eine Halle in Leichtbauweise (wie die jetzige) mieten. Kosten: 171 000 Euro, ohne Ausstattung. "Wir landen am Ende bei 200 000 Euro für die Zwischenlösung", so Martin Witt. Die eingestellten Haushaltsmittel seien damit schon so gut wie aufgebraucht.

Bleibt kaum Geld für den von den Ruderern benötigten Kraftraum. "Nachdem weitere Varianten mit einer temporären Bootshalle für die Zeit des Brückenbaus und ein Ersatz für den Kraftraum durchgespielt wurden, überraschte uns der Leiter des Fachbereichs III, Herr Witt, mit der Aufforderung, uns mit 180 000 Euro an den Baukosten zu beteiligen", schreibt der RCO-Vorstand. Die Ruderer, die im Appell ihre Bedeutung für die Stadt in den Vordergrund rücken, fragen: "Warum wird unser jahrelanges, ehrenamtliches Engagement derart herabgewürdigt? Hier wird kein ‚Palazzo Prozzo’ gefordert, sondern ein funktional gleichwertiger Ersatz für die dem Abriss zum Opfer fallenden Gebäude."

Der vom Verein gewünschte Kraftraum als Anbau am bestehenden Gebäudekomplex würde laut Verwaltung 360 000 Euro kosten (plus die 200 000 Euro für die Leichtbauhalle als Interimslösung). "Weil der neue Kraftraum qualitativ über das hinausginge, was der Verein jetzt hat, müsste er sich an den Investitionen beteiligen", weist Martin Witt noch einmal auf die Maßstäblichkeit hin. So kämen die geforderten 180 000 Euro zustande. Die Stadt könnte laut Witt als Kraftraum-Alternative in der Bauphase freie Fitnessstudio-Karten und die kostenlose Nutzung der Sporthallen anbieten.

Witt will mit dem RCO an Lösungen arbeiten, die beide Seiten vor dem Brückenneubau im kommenden Jahr zufriedenstellen. Die Ruderer sind aufgerufen, ein Anforderungsprofil für einen Kraftraum zu erstellen. Endgültige Planungen für den späteren Neubau von Halle und Kraftraum nach der Brückenbauphase gibt es noch nicht, sollen aber in den Haushalt 2023 mit einfließen.

Martin Witt schickt voraus: "Die Stadt muss sparen." Er macht aber auch deutlich: "Wir stehen zu unserer Zusage: Nach dem Brückenbau bekommt der Verein einen Ersatz, der mindestens dem Standard entspricht, den er durch den Brückenbau verloren hat." Alles darüber hinaus gehende erfordere jedoch die finanzielle Beteiligung des Vereins.