Heuballen in Flammen: In Stolpe musste die Feuerwehr zum Löscheinsatz ausrücken. © Foto: Daniela Windolff/MOZ

Heuballen in Flammen: In Stolpe musste die Feuerwehr zum Löscheinsatz ausrücken. © Foto: Daniela Windolff/MOZ

Daniela Windolff

Stolpe (MOZ) Feueralarm in Stolpe: 80 Heuballen sind am Dienstagnachmittag in Stolpe-Linde komplett abgebrannt.

Sie waren Futtervorrat für die Schäferei von Stefan Israel. Die Rauchfahne zog sich weit über das Dorf. Wind und die Nähe zum Stall erschwerten die Löscharbeiten. Feuerwehrleute aus Crussow und Angermünde löschten den Brand.

Mit der Egge zog der Landwirt einen Brandschutzstreifen um die Miete, die kontrolliert abbrennen soll. Zur Brandurrsache ermittelt die Polizei.