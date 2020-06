Außergewöhnliches Klassenfoto: In Sechsergruppen und mit coronawürdigem Abstand haben die Mädchen und Jungen der Klasse 6a aus der Schwedter Brecht-Grundschule auf der Odertalbühne der Uckermärkischen Bühnen ihre Zeugnisse erhalten. © Foto: Jörg Matthies

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Hundert-, ja wahrscheinlich sogar tausendfach wird in diesen Tagen und Wochen in der gesamten Republik dieser Satz zu hören sein: "Das mit Abstand ungewöhnlichste Schuljahr aller Zeiten geht zu Ende." Nancy Trübenbach, offiziell stellvertretende Leiterin der Brecht-Grundschule, stellte ihn der kleinen Feier zur Zeugnisausgabe der Sechstklässler voran.

Anders als sonst war bei Brechts auch diese Verabschiedung des letzten Grundschul-Jahrgangs. "Wir machen das ja sonst immer am letzten Schultag mit der großen Gala in der Neue- Zeit-Sporthalle. Das war nicht drin. Jetzt haben wir uns mit Lindgrens abgestimmt und nutzen erstmals die Odertalbühne, um beiden 6. Klassen nacheinander Adieu zu sagen und die Zeugnisse zu übergeben", erzählt Nancy Trübenbach. Erst letzten Montag fiel die Entscheidung – "wir haben die Schüler, die wir seitdem gar nicht mehr in der Schule gesehen haben, und ihre Eltern über Mail informiert und eingeladen. Nun war auf der Bühne sogar der rote Teppich ausgerollt.

Mutig, teamfähig, neugierig

Verdientermaßen, wie den Worten der seit einem Jahr amtierenden Schulleiterin zu entnehmen war. "Wenn ihr euch an den aufregenden Tag eurer Einschulung zurückerinnert, als ihr auch den Orden bekommen habt, der euch fortan als Brecht-Schüler auswies, so könnt ihr heute mit Stolz auf eure Arbeit in sechs Schuljahren blicken", sagte Nancy Trübenbach. Aber nur die erste Schuletappe sei geschafft. Neue Aufgaben sollten mutig, teamfähig, neugierig und mit Freude nach den Sommerferien angegangen werden, ergänzte sie und zitierte einen österreichischen Lehrer: "Wer kein Ziel vor Augen hat, kann auch keinen Weg hinter sich bringen", habe der einmal gesagt.

Nach den gut sechs Wochen (trotz Corona) sicher erlebnisreichen Ferien werden Gauß-Gymnasium, Talsand-Gesamtschule oder Dreiklang Oberschule die nächsten Lern-Heimstätten auch der 24 Mädchen und Jungen aus der Brecht-6a sein.

Dank an zwei Klassenleiterinnen

Die Chefin dankte auch den beiden Klassenleiterinnen: Rund vier Jahre habe Annett Salis das Amt bekleidet, danach Dörte Brauer die Truppe übernommen, die jetzt mit herzlichen Worten von Ole, Minni, Filicitas und Milayn sowie mit Blumen und Geschenken das große Dankeschön ihrer Schützlinge entgegennahm und nun ihrem letzten Jahr im aktiven Schuldienst entgegensieht.

Trotz eines sehr schwierigen letzten Vierteljahres, in dem man sich kaum sah, fiel auch den Schülern untereinander das Abschiednehmen sichtlich schwer. "Dieses Schuljahr war alles andere als einfach. Trotzdem waren und sind wir eine starke Klasse", sagte Milayn ihren Mitschülern. Und Minni konnte sogar ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie allen zurief: "Ich habe die Grundschulzeit mit euch genossen!" Für Minni Groß – welch Namenskopplung (!) – gab es durch Schulleiterin Nancy Trübenbach schließlich noch ein Extrageschenk: für ihr riesiges Engagement insbesondere in den beiden letzten Jahren und ein 1,0-Zeugnis. Schöne Ferien!