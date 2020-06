Pilz

Zehdenick (MOZ) Den Sinn für die Gemeinschaft spielerisch stärken, das haben sich jetzt Akteure der Initiative "Zehdenick leben" vorgenommen. Mit einem großen Geländespiel, das am 22. August zwischen 9 und 13 Uhr veranstaltet werden soll. Auf Grund der derzeitigen Situation mit ihren Beschränkungen hatten das Lupus-Team und der "KiezPunkt" Zehdenick, in Absprache mit der Stadtverwaltung, eine Idee entwickelt. Das Stadtgeländespiel kann auch als Rallye für Familien der gesamten Stadt Zehdenick und alle, die dabei sein wollen, aufgefasst werden. "Die Idee ist, die Langeweile durch die Kontaktbeschränkungen, die geschlossenen Kitas und Schulen, zu durchbrechen und bei einem Spaziergang durch die Innenstadt an verschiedenen Stationen Aufgaben zu lösen oder sich an einem lustigen Sportspiel zu beteiligen." Da auf die Zusammenstellung von Teams verzichtet wird, sind die Familien in ihren häuslichen Gemeinschaften unterwegs. Und die Aufgaben an den Stationen werden darauf ausgelegt sein, "dass wir uns dabei an die Beschränkungen halten". Sicher sind sich die Initiatoren aber, "dass wir das gemeinsam gut umsetzen können."

Auch Einzelgäste willkommen

Weil das Stadtsportfest, wie andere Veranstaltungen, abgesagt wurde, sehen die Akteure darin eine Möglichkeit der Vereine und Gewerbetreibenden, sich dem Publikum mal in einer anderen Art und Weise vorzustellen und in Kontakt zu treten. Interessierte Privatpersonen sind natürlich genauso eingeladen, heißt es.

Die Rallye soll vier Stunden dauern. Was nicht bedeutet, dass Alle vier Stunden unterwegs sind. Am Start wird es einen Laufzettel mit Karte geben, auf dem die Stationen verzeichnet sind und dann kann selbstständig alles abgelaufen werden.

Wer Interesse hat, meldet sich bei Maria Meyer vom Lupus Team: maria.hildegard.meyer@gmail.com. Oder bei Katrin Domke: Katrin.domke@immanuelalbertinen oder 03307 310012.