Rädigke Kultur muss nicht immer verschoben und abgesagt werden. Die Fläming-Bibliothek macht einfach! Und zwar kurzfristig und im Freien! Der Innenhof vom Gasthof Moritz bietet ja geradezu die perfekte Kulisse: Abstände können gewahrt werden und es gibt sogar noch etwas zu essen und zu trinken. Das Wetter wird sich garantiert danach ausrichten.

Der im März der Corona-Pandemie zum Opfer gefallene Vortrag von Bernd Fredrich findet nun am 3. Juli unter freiem Himmel statt.

Wer kennt sie nicht, die bekannten Zweizeiler: "Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr." oder: "Musik wird störend oft empfunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden." oder: "Denn Rotwein ist für alte Knaben eine von den schönsten Gaben." oder: "Doch jeder Jüngling hat wohl mal ’n Hang für‘s Küchenpersonal."

Wilhelm Busch ist der Verfasser. Sicher fällt uns bei Wilhelm Busch sofort die Lausbuben-geschichte in Bildern "Max und Moritz" ein, die vor 155 Jahren erstmals erschienen ist. Aber was wissen wir noch von dem berühmten Mann? Eigentlich doch recht wenig. Das will Dr. Bernd Fredrich ändern. In der Fläming-Bibliothek wird er nun vor allem den Lyriker Wilhelm Busch ins rechte Licht rücken. Der Vortrag heißt deshalb auch: "Einszweidrei – im Sauseschritt…. Wilhelm Busch - sein Leben in Gedichten".

Wilhelm Busch liebte das Dörfliche, war aber auch immer mal wieder einige Zeit in der Stadt. Einige der wichtigsten Bildergeschichten und viele Gedichte sind in seinem kleinen niedersächsischen Heimatdorf entstanden. Lebte er dort als Einsiedler, denn er war nie verheiratet?

Fredrich, der in Rädigke jedes Jahr einen Dichter der lyrischen Hochkomik vorstellt, wird wieder den Lap-Top und Beamer anwerfen und mit Bild und Wort einen Einblick in das Leben von Wilhelm Busch geben.

Los gehts am 3. Juli um 19.00 Uhr im Innenhof vom Gasthof Moritz, Rädigke. Vorbestellung (notwendig) unter der Telefonnummer 033848/60292. Der Eintritt kostet 8 Euro pro Person (inclusive einem kulinarischem Extra).