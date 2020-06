Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Sporthallen der Kreisstadt sind noch immer nicht für Kinder- und Jugendsport freigegeben. Dabei hatte das brandenburgische Ministerium für Kinder, Jugend und Sport vor einigen Tagen bereits bekannt gegeben, dass auch Sportarten, bei denen einen Mindestabstand von 1,50 Metern unterschritten wird, von Kindern und Jugendlichen ausgeübt werden können.

Die Hallen der Fontanestadt werden aber noch etwas länger zu bleiben, wie Sozialdezernent Thomas Fengler am Montag den Stadtverordneten erklärte. Er habe die Mitteilung des Ministerium gelesen. "Es gibt dazu aber noch keine rechtliche Ausformulierung", so Fengler. Die aktuelle Umgangsverordnung stehe dem noch entgegen. Bisher gelte weiterhin das Kontaktverbot. Die Stadt warte auf eine eindeutige Erklärung.

Die Sporthallen werden in den Ferien nicht geöffnet. Das sei normalerweise auch nicht der Fall. Teilweise gebe es Bauarbeiten in den Hallen. Während der schulfreien Zeit würden die Hallen zudem nicht so regelmäßig gereinigt. Sollte die Landesregierung ein Zeichen geben, will Fengler jedoch prüfen lassen, ob ein oder zwei Hallen für Kinder- und Jugendsport zur Verfügung stehen könnten.