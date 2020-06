Matthias Haack

Neuruppin (moz) Die Abstandsregelung für Kinder- und Jugendliche ist gefallen. "Sportarten wie Fußball, Rudern oder Volleyball, bei denen ein Mindestabstand von 1,50 Meter unterschritten wird, können von Kindern und Jugendlichen in vollem Umfang wieder betrieben werden", heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Dieser Schritt in Richtung Normalität wird zwar begrüßt. Aber dass eine Altersgrenze von 27 Jahren gewählt wurde, sorgt beim Sport an der Basis für Wirbel.

Jugend- und Sportministerin Britta Ernst (SPD): "Zahlreiche Sportvereine, die sehr aktive Jugendarbeit betreiben, haben sich gemeldet und nachgefragt, ob es zutrifft, dass das Abstandsgebot auch in diesem Bereich keine Anwendung finden muss. Besonders wichtig ist dies insbesondere für die anstehenden Sommerferien. Ich freue mich, sagen zu können, dass die Antwort schlicht – ja – lautet. Junge Menschen können ihren Spiel- und Sportmöglichkeiten wieder vollumfänglich nachgehen. Der Infektionsschutz sollte weiterhin beachtet werden, aber die Abstandsregelung muss nicht zwingend beachtet werden."

"Die jetzige Regelung zieht eine Trennlinie durch unser Sportland, die auf wenig Verständnis stößt", bemerkt Andreas Gerlach, der Vorstandsvorsitzende des Landessportbundes Brandenburg (LSB). Für den LSB bedeutet die Neuauslegung aus zweierlei Gründen einen Meilenstein, der nun aber weitere Lockerungen für den Brandenburger Sport nach sich ziehen müsse.

Lange überfällige Bewertung

"Dass die Arbeit der Sportvereine als Jugendarbeit gilt – ohne dass diese als Träger der freien Jugendhilfe eingestuft sind – ist eine überfällige Bewertung, die wir sehr begrüßen und für die wir uns lange eingesetzt haben. Dies würdigt das vielfältige Wirken unserer Sportvereine für und mit Kindern und Jugendlichen."

Als "äußerst positiv" schätzt Marcel Elverich, Vorsitzender des Jugendausschusses im Fußballkreis Prignitz/Ruppin, die Lockerung ein. Zum einen "kann nun wieder Jugendarbeit im Sinne des Gesetzes von den Sportvereinen" angeboten werden. Zum anderen ist das "eine Anerkennung der Arbeit im Verein". Vieles werde jetzt einfacher, sagt Elverich, der die 15/16-jährigen Kicker bei Veritas Wittenberge coacht. Er spricht von einem Sprung in der Trainingsqualität, denn "nur mit dem Ball am Fuß, das macht keinen Sinn. Individualaufgaben oder technische Elemente hin oder her, das Abschlussspiel fehlte doch sehr." Von der Teilung der Trainingsgruppen in bis 27 Jahre beziehungsweise darüber bleiben die Juniorenmannschaften ja verschont, die Frauen und Männer trifft der Haken jedoch mit voller Härte.

Ein Teil spielt, der andere läuft

Thomas Wjasmin, Trainer der Fußballerinnen des SV Friedrichsthal, bezeichnet die nun geltende Regelung als "totalen Schwachsinn. Ich habe gedacht, das ist ein Druckfehler." Der Sinn erschließt sich ihm nicht. "Der Körperkontakt beim Fußball ist bei Kindern genauso intensiv wie bei Leuten, die älter als 27 sind. Diese Regelung ist diskriminierend gegenüber den Älteren." Greifen wird die neue Vorgabe bei Wjasmins Frauen dennoch. "Wir trainieren auch während der Sommerpause. Das bedeutet, dass ich nun mit zwei Gruppen arbeiten muss." Etwa ein Drittel der Spielerinnen des Serienmeisters ist jünger als 27. "Sie können sich nach dem Training auf ein Abschlussspiel freuen, während der Rest zum Laufen auf die Seerunde geht. Das verstehe wer will", so Wjasmin.

"Wir begrüßen das als Verein sehr", zeigt sich Nachwuchstrainer Torben Leue vom Handball-Club Neuruppin erfreut. "Es hat leider lange genug gedauert. Wir Handballer mussten ziemlich improvisieren, um den Jungs gutes Training anbieten zu können. Nach Beginn des kontaktlosen Trainings hat es fast drei Wochen gedauert, bis der Kreis seine OSZ-Sporthalle geöffnet hat." Die Stadt Neuruppin lässt die Hallen in ihrer Hoheit ohnehin noch zu. Das OSZ öffnet nur bis zum Ferienstart. Dabei wäre "eine Hallennutzung in den Ferien so dringend nötig, um Trainingsdefizite abzustellen", bemerkt der HCN-Coach. "Wichtig ist zwar, dass diese neuen vom Land getroffenen Entscheidungen kamen, aber wir erst noch auf das Okay vom Landkreis warten müssen."