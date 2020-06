Oranienburg (MOZ) Oranienburg hat es sich nicht einfach gemacht bei der Suche nach Straßennamen für ein Neubaugebiet. Und doch ist die lange gereifte Entscheidung daneben gegangen, denn sie wird langfristig Auswirkungen haben.

Oranienburg hat wegen seiner besonderen Geschichte als Standort von zwei Konzentrationslagern und dem späteren sowjetischen Speziallager eine besondere historische Verantwortung. Zu dieser gehört ein gutes Verhältnis zur Gedenkstätte Sachsenhausen sowie zu den Überlebenden und ihren Familien. Dass deren Bedenken am Montag überhört wurden, sorgt nun für Verstimmungen, die das Bild der ansonst an Aufarbeitung und Aufklärung bemühten Stadt in der Welt ramponieren dürften.

Das ist auch deshalb problematisch, weil Stadt und Gedenkstätte gerade nach einer gemeinsamen Lösung für die Führung der Besucher suchen. Seit Jahren hat deren Zahl zugenommen, Anwohner sind von Reisebussen genervt, die Gedenkstätte benötigt mehr Platz. Viele unterschiedliche Beteiligte und Interessen machten eine Lösung jahrelang unmöglich.

Wie soll die Stadt jetzt von anderen Bewegung erwarten, während sie beim Straßennamenstreit stur blieb? Dabei war ein Kompromiss greifbar nah. Nur ein Name auf der Liste hätte ausgetauscht werden müssen.