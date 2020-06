Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Trinkwasser wird im Gebiet des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue (TAZV) preiswerter – zumindest etwas und auch nur für ein halbes Jahr.

Wie Verbandsvorsteherin Heike Herrmann jüngst in der Verbandsversammlung mitteilte, will der TAZV die Mehrwertsteuersenkung, die die Bundesregierung im Rahmen des Corona-Konjunkturpaketes vom 1. Juli bis 31. Dezember beschlossen hat, an die Kunden weitergeben. "Die Senkung der Umsatzsteuer hat für unsere Kunden nur für den Bezug von Trinkwasser monetäre Auswirkungen", erklärte Heike Herrmann. Für ein halbes Jahr werden auf die Trinkwasserrechnung nur 5 Prozent Umsatzsteuer statt bisher 7 Prozent erhoben. Trinkwasser fällt unter den sowieso schon ermäßigten Mehrwertsteuersatz.

Wie genau die Entlastung verrechnet wird, steht noch nicht genau fest. Darüber, so Heike Herrmann, solle demnächst informiert werden. Für den Verband bedeutet die Maßnahme eine nicht unerhebliche Belastung. Die komplette Buchungssoftware müsse umgestellt werden.

Um jederzeit die Versorgung mit Trink- und die Entsorgung von Abwasser während der Corona-Pandemie sicherstellen zu können, seien beim festen Personalstamm zwei getrennte Schichten eingerichtet worden, damit nicht das gesamte Personal in Quarantäne muss, falls sich ein Mitarbeiter mit dem Virus Covid-19 infiziert, erklärte Heike Herrmann.