Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Darauf haben viele Familien gewartet. Die Stadt Angermünde entlastet Eltern finanziell, deren Kinder während der coronabedingten Schließzeit, keine Notbetreuung in Kitas und Horten in Anspruch genommen haben. Auf Beschluss der Angermünder Stadtverordnetenversammlung zu den Kita-Beiträgen erhebt die Stadtverwaltung für die Monate April, Mai und Juni 2020 für diese Eltern keine Kitabeiträge. Das gilt für die Kindertagesstätten und Horteinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Angermünde, also für die Kitas in den Ortsteilen und die Horte "Abenteuerland" und "Am Mündersee". Alle Eltern, für die dies zutrifft, erhalten in diesen Tagen von der Stadtverwaltung einen Infobrief. Eltern, die den Kitabeitrag für diese Monate bereits überwiesen haben, können den Betrag entweder mit späteren Monaten verrechnen lassen oder eine Rücküberweisung vereinbaren.

Entsprechend einer Richtlinie des Bildungsministeriums werden Beiträge, die für Kinder ohne Betreuungsanspruch nicht erhoben werden, dem Träger vom Land erstattet.

Bezüglich der Beiträge für Kinder, die die Notfallbetreuung in Anspruch genommen haben, wird noch eine gesonderte Entscheidung getroffen. Ab Juli 2020 werden alle Beiträge wieder laut abgeschlossenem Betreuungsvertrag erhoben. Alle Einrichtungen der Stadt arbeiten seit dem 15. Juni 2020 wieder im Normalbetrieb.