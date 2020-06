Kulturhaus Martin Andersen Nexö in Rot im Rahmen der Night of lights. Bauwerke werden mit roter Beleuchtung angestrahlt, um auf die dramatische Situation in der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen. Initiiert haben dies (v. l.) Jens Köhler (KPA-Events), DJane Elke Peper und Ex-Bürgermeister André Schaller (MdL CDU). © Foto: Uwe Spranger

Ganz in Rot: Das Kulturhaus hat sich am Montag an der Night of Light beteiligt, bei der Bauwerke rot angestrahlt wurden, um auf die Situation der Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen (siehe links). Mit dabei waren Domenec Berner mit Jessica (l.) und Lisa (beide 17) von der RKG. Initiiert hatten die Aktion Jens Köhler von KPA-Events, DJane Elke Peper und Ex-Bürgermeister André Schaller. © Foto: Uwe Spranger

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Das Kulturhaus Martin Andersen Nexö wird nicht verkauft, sondern bleibt in kommunaler Hand. Das hat die Gemeindevertretung am Montagabend in ihrer zweiten Sondersitzung zum Thema beschlossen. Zuvor hatte das Gremium den Grundsatzbeschluss zur Sanierung des Gebäudes bestätigt und die Bürgermeisterin beauftragt, die in Aussicht gestellten Förderbescheide anzunehmen. Zudem wurde entschieden, die große Variante der Sanierung anzugehen, die neben der brandschutztechnischen und denkmalgerechten Instandsetzung auch die energetische umfasst sowie die technische Ausrüstung für einen Tagungsbetrieb. Bis zur nächsten regulären Sitzung im August soll die Verwaltung zudem mögliche Betreiber für die Zeit nach dem Umbau "eroieren".

Die SPD-Fraktion hatte sich zunächst für die Suche nach einem Investor ausgesprochen, da der nötige Eigenanteil der Gemeinde für die Sanierung den Haushalt stark belasten und dann Geld für andere dringend notwendige Investitionen fehlen würde, erläuterte Nadine Wirthwein-Darkow. Zudem müssten für Kultur und Vereine in der Umbauzeit ohnehin andere Möglichkeiten gesucht werden. Investitionen eines Dritten könnten eine Aufwertung bringen, die Nutzung durch Rüdersdorfer dennoch aufrechterhalten werden. Monika Huschenbett (Linke) erwiderte, das Haushaltsthema sei der Fraktion sehr wohl bewusst, man solle aber nicht Angst machen, sondern alternative Finanzierungsquellen suchen. Für Norbert Pose (CDU) war mit entscheidend, dass ein Verkauf "förderschädlich" sei. Denn die Gemeinde könnte zugesicherte Zuschüsse nicht einfach weitergeben, hatte Bürgermeisterin Sabine Löser erläutert. Zwar könnten auch private Eigentümer aus den beiden Programmen Fördermittel erhalten, müssten aber selbst Anträge stellen und würden unter Umständen andere Fördersätze bekommen, sagte sie. "Ein Erwerber müsste also wieder bei null anfangen", verdeutlichte Pose.

Als zweite Option neben Verkauf wollte die SPD dann eine Betreibersuche ergänzen. Seit der Übernahme des Hauses in den 1990ern "ächzen wir unter der Last", formulierte Rita Nachtigall. Niemand im Saal wolle das Kulturhaus den Rüdersdorfern entziehen, aber man suche den besten Weg für die Zukunft. Das Ansinnen scheiterte zunächst deutlich. Und die Variante Veräußerung fiel mit nur drei Ja-Stimmen und einer Enthaltung in namentlicher Abstimmung durch.

Vorbereitung für Betreibersuche

Blieb noch die Entscheidung über den Sanierungsumfang. Würde das Haus für eine Nutzung wie bislang hergerichtet, müsste die Gemeinde bei Gesamtkosten von etwa acht Millionen Euro rund zwei Millionen als Eigenanteil bereitstellen, kämen noch energetische Sanierung und Aufrüstung für Konferenzen obendrauf, wäre es rund eine Million mehr. Die Verwaltung würde in dem Falle versuchen, weitere Förderquellen zu erschließen, versicherte Sabine Löser. Detlef Adler (Linke) plädierte dafür, die umfassende Variante vorbereiten zu lassen. So viel Geld für eine Nutzung wie jetzt zu investieren, würde niemand verstehen, begründete er. Durch die umfassendere Variante werde das Haus interessanter auch für mögliche Betreiber, argumentierte er. Das sah die Mehrheit offenbar ähnlich, denn bei nur zwei Enthaltungen wurde die große Variante bestätigt.

Norbert Pose hatte zuvor als "Arbeitsauftrag" für das Rathaus vorgeschlagen, ein Betreibermodell vorzubereiten. In die Betrachtungen sollten auch mögliche Hotelstandorte für einen Tagungsbetrieb einfließen, sagte er. Die Bürgermeisterin nahm die Anregung auf und erklärte sich bereit, zu suchen und im August Grundsätze für eine derartige Ausschreibung vorzustellen.

Sie machte zugleich deutlich, dass auch die kommunale Museums- und Kultur GmbH, die derzeit für das Haus verantwortlich zeichnet, Betreiber sein könnte. Deren Chef Frank Schaal konnte nach eigenem Bekunden jedenfalls mit den Entscheidungen der Gemeindevertreter gut leben. Wie auch die rund ein Dutzend Gäste im Saal, die sie mit Beifall quittierten. Einer von ihnen, der Chef des Sportvereins "Glück auf", Jörg Zähler, erinnerte daran, dass das Haus Heimstatt vieler Vereine sei und seinerzeit viele beim Aufbau mitgewirkt hätten.

Gemeindevertreter Martin Zeidler (UWG) hatte vor der letzten Abstimmung als weitere Aufgabe für die Verwaltung formuliert, Ausweichmöglichkeiten für die Vereine während der Bauphase zu prüfen, insbesondere, wenn die schnellere Variante zum Tragen kommt. Bei der würde nicht bei laufendem Betrieb in sieben oder mehr Jahresscheiben saniert, sondern mit kompletter Schließung in deutlich kürzerer Zeit – mit Vorfinanzierung durch die Gemeinde über Darlehen.