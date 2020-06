Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Heute gibt es offiziell die Zeugnisse und ab heute dürfen sich auch erholungssuchende, Sportler und Badefreunde freuen. Denn die Flussbadestelle am alten Oderarm geht in die Ferienmodus: Mit Beginn der Sommerferien kann die Schwedter Flussbadestelle wieder täglich besucht werden. Einziger Ruhetag ist am Dienstag.

Das Team der Flussbadestelle empfängt die Wasserfreunde schon ab 10 Uhr. Bis 18 Uhr kann dann an den Öffnungstagen relaxed und gebadet werden. Los geht es am heutigen Mittwoch, dem Tag der Zeugnisübergabe.

Die Wassertemperatur des Kanals liegt derzeit bei 22 Grad. Außerhalb der Familie müssen alle Gäste auf den notwendigen Abstand achten. Adressen werden aber nicht mehr erfasst. Das war während der ersten Öffnungstage noch notwendig, wegen der Regeln, die wegen der Corona- Pandemie gelten.

Im Zuge der Krise war die Flussbadestelle in diesem Jahr auch verspätet in die Saison gestartet. Öffnungszeiten waren zunächst nur am Freitag und den Wochenenden. Dabei hatte das Team in den Wochen vor der Öffnung noch kräftig mit angepackt. So waren Sonnenschirme aufgestellt worden und etliche Kubikmeter Sand verteilt worden, um auf dem Gelände echte Urlaubsatmosphäre zu schaffen.

Das Team vom Verein Flussbadestelle dankt der Stadt Schwedt und ganz besonders den vielen Spendern und Sponsoren für ihre Unterstützung.