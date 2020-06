Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die Öffnung des Waldbades Wriezen ist in Gefahr – so lautet die Mitteilung der Stadt Wriezen am Dienstag. Denn: Unbefugte verschafften sich Zugang zum Gelände. Wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung heißt, hätten sich am Wochenende Unbekannte Zugang zum Waldbad in Wriezen verschafft und Sachschaden verursacht. Außerdem seien Grillrückstände festgestellt worden. "Die Stadtverwaltung bittet alle Besucher des Waldbades dringend, umsichtig zu sein und die Aufforderungen der Badewarte zu den geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregeln zu befolgen. Ebenso ist das Grillen auf dem Gelände des Waldbades untersagt."

Die Stadt Wriezen sieht sich nun gezwungen, verstärkt Kontrollen außerhalb der Öffnungszeiten durchzuführen und als Konsequenz, die Verstöße zu dokumentieren und zur Anzeige zu bringen. Erst in der vergangenen Woche konnte das Waldbad nach langen Vorgesprächen und vielen Diskussionen in der Verwaltung überhaupt geöffnet werden. Und mit einigen Auflagen, was Hygiene- und Abstandsregeln angeht. Auch in Listen müssen sich die Besucher eintragen. Diese dienen einer Nachverfolgung möglicher Infektionsketten in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Ein weiterer Hinweis der Stadtverwaltung betrifft die starke Entwicklung der Wasserpflanzen im Nichtschwimmerbereich: diese sei der Verwaltung bereits bekannt. "Eine Beseitigung der Verkrautung wird zeitnah durchgeführt", heißt es aus dem Wriezener Rathaus.