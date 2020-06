Sandra Euent

Paaren-Glien (BRAWO) Biance Lange ist die neue Kinder- und Jugendbeauftragte des Landkreises Havelland. Der Kreistag folgte auf seiner Sitzung am Montag dem Vorschlag des Landrates, die mit einer halben Stelle ausgeschriebene Position an Lange zu vergeben. Bianca Lange ist in der Kreisverwaltung des Havellandes keine Unbekannte. Bevor sie in Mutterschutz und Elternzeit ging, war sie bereits Mitarbeiterin der Pressestelle und Gleichstellungsbeauftragte.

Nachdem der Posten der Gleichstellungsbeauftragten in den vergangenen Monaten befristet von Vanessa Mehwitz bekleidet wurde, hat der Kreistag auch hier dem Vorschlag des Landrates zugestimmt und Bianca Lange erneut zur Gleichstellungsbeauftragten ernannt.