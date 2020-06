MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) In West kommt es in der nächsten Woche zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Grund ist der Abriss einer alten Brücke in der August-Bebel-Straße, Ecke Kießlingplatz. Die Bahn lässt sie von Montag bis Freitag zurückbauen. Dazu wird die August-Bebel-Straße ab der Markendorfer Straße Richtung Westkreuz komplett gesperrt. Aus der Gegenrichtung ist die Lichtenberger Straße über die Zufahrt Kießlingplatz zu erreichen.

Umleitungen werden über Markendorfer Straße, Weinbergweg, Leipziger Straße, Koperni-kusstraße, Nuhnenstraße und August-Bebel-Straße ausgeschildert. Aufgrund von Kranarbeiten können Fußgänger, die die Baustelle grundsätzlich passieren dürfen, kurz angehalten werden.

Folgen hat der Brückenabriss auch für den Stadtverkehr. Auf der Straßenbahnlinie 2 wird für den Zeitraum der Bauarbeiten ein Ersatzverkehr mit Bussen in veränderter Linienführung zwischen Witzlebenstraße und Kleist Forum eingerichtet. Veränderungen gibt es auch auf den Buslinien 982 und N1. Reisende werden gebeten, sich vorab auf der Seite svf-ffo.de über die Baustellenfahrpläne zu informieren.