Die beiden Wissenschaftler messen, wiegen und markieren die gefangenen Fische. Dafür werden sie mit in Wasser gelöstem Nelkenöl sediert. Nach dem Aufwachen kommen sie zurück in den See. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Beifang: Im Großen See in Harnekop entdecken die Wissenschaftler auch Profanes. Leere Bier- und Schnapsflaschen zum Beispiel. Aber auch ein ganzer Kohlkopf schwimmt in Ufernähe. Ebenso lässt altes Angelzubehör die beiden den Kopf schütteln. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Nadja Voigt

Harnekop (MOZ) Eigentlich wollten Janek Simon und Marius Hennicke nur die Aal-Population in den Harnekoper Seen unter die Lupe nehmen. Doch ihre wissenschaftlichen Untersuchungen werfen auch ein Schlaglicht auf den Menschen, der die beiden Gewässer in Harnekop zu seinem Naherholungsraum erkoren hat. "Ich habe mir den ganzen Fuß aufgeschnitten", schimpft ein Badegast am Großen See. Regelmäßig kommt der Bad Freienwalder nach Harnekop und ist entsetzt, wie viel Müll seine Mitmenschen dort hinterlassen.

Diese Hinterlassenschaften sind auch den beiden Wissenschaftlern vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam ins Netz gegangen. Bier- und Schnapsflaschen vor allem. Aber auch altes Angelzubehör. Und selbst ein frischer Kohlkopf.

Angetreten waren die beiden Fischwirte allerdings, um die Population der Glasaale zu dokumentieren. Im Jahr 2017 waren die Tiere von der französischen Atlantikküste nach Harnekop gebracht worden. Nun wurden sie mittels eines Elektrofanggerätes gefischt und untersucht. Erfasst wurden dabei Länge und Gewicht. Auch wurden Tiere zu Forschungszwecken markiert.

Hunderte Fische

300 bis 500 Stück schätzt Janek Simon, der mit seinem Kollegen seit April regelmäßig auf dem Schlosssee und dem Großen See unterwegs war, haben sie gefangen und erfasst. Aber auch die Wasserparameter im Blick gehabt, Sichttiefen und Temperaturen gemessen. "Beide Seen besitzen Badewasserqualität", so seine Einschätzung. Da sie von den Bewohnern des Dorfes und der Umgegend hochfrequentiert werden, nutzten die beiden Potsdamer Wissenschaftler vor allem die frühen Morgenstunden für ihre Fahrten mit dem Boot. Immer am Ufer entlang fischten sie die Aale ab. Rund 100 Stück kamen in den jeweils fast fünfstündigen Touren zusammen. Zuletzt wurde es für die beiden Wissenschaftler ganz schön heiß auf dem Wasser, je höher die Sonne kam.

Bis zu 8,5 Meter tief

"Je nach Wassertemperatur sitzen die Fische auch woanders", berichtet der promovierte Binnenfischer Simon. Zuletzt war der Große See mit seinen 19 Hektar Fläche deutlich trüber als der mit 13 Hektar Fläche etwas kleinere Schlosssee. Letzterer hat übrigens einen Umfang von 1,7 Kilometern und eine Maximaltiefe von 7,5 Metern, während der Große See rund 2,6 Kilometer Umfang misst und bis zu 8,5 Meter tief ist. Nach den umfangreichen Untersuchungen, die im Schatten der Bäume am Fahrzeug der beiden stattfanden, ließen sie die Fische zurück ins Wasser. "Dicht am Schilf, damit sie sich verstecken können", erklärt Janek Simon. Um sie markieren zu können, kamen die Aale in einen Behälter mit im Wasser gelösten Nelkenöl, das die Tiere sedierte. "Jetzt schlafen sie", so Simon lachend. Vom Aufwachbecken ging es dann hinaus in die Freiheit.