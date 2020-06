Dirk Schaal

Altlandsberg (MOZ) Ein Imker, der namentlich nicht genannt werden möchte, traute seinen Augen nicht, als er am 12. Juni an einem Biotop in Altlandsberg einen Traktor mit Sprühanhänger sah, der genau in Richtung seiner Bienenstöcke fuhr. Er rannte dem Gefährt noch hinterher: "Doch scheinbar hat der Fahrer mich nicht gesehen und ist immer weiter gefahren." Ob tatsächlich auch in unmittelbarer Nähe des Biotops gesprüht wurde, daran kann er sich nicht mehr erinnern.

Dass der sensible Lebensraum für seltene Tiere aber eine volle Ladung abbekommen hat, das war für Henry Kollar klar, als der Vereinsvorsitzende des "Offenen BienenClub Brandenburg" am nächsten Tag bei den beiden Bienenvölkern nach dem Rechten sah. Ein Großteil der Honigsammler lag tot vor den beiden Kisten. "Daran kann man erkennen, woran die Bienen gestorben sind. Wenn es zum Beispiel durch die Varroa-Milbe wäre, dann würden die Bienen nicht zu so großer Anzahl davor liegen", erklärt der Imker-Ausbilder.

Daraufhin stellte er Anzeige bei der Polizei. Dort wurden Aktenzeichen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung angelegt. Wie der derzeitige Ermittlungsstand ist, darüber wollte die Polizeidirektion Ost mit Hinweis auf das laufende Verfahren nichts sagen.

Landesamt nimmt Proben

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) bekam am 15. Juni den Vorfall angezeigt, bei dem es durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln bei in der Nähe stehenden Bienenständen zu einer Bienenvergiftung gekommen sein soll. "Am nächsten Tag hat das LELF eine Vorortkontrolle durchgeführt und dabei auch Bienen- und Pflanzenproben entnommen. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können wir momentan noch keine Aussagen zu Ergebnissen und ggf. einzuleitenden Maßnahmen treffen", lautete die Antwort aus dem Presseamt auf Anfrage der MOZ.

Henry Kollar wurde nach eigenen Aussagen jedoch der Wirkstoff vom LELF mitgeteilt, mit dem die Landfarm Altlandsberg GmbH dort gesprüht haben soll. Dimethoat soll es gewesen sein, ein B1 Insektizid. B1 bedeutet "bienengefährlich". Nach der Bienenschutzverordnung dürfen diese Mittel weder an blühenden Pflanzen noch an von Bienen beflogenen nicht blühenden Pflanzen, z. B. wegen der Ausscheidungen der Blattläuse (Honigtau), angewandt werden. Genau dieser Honigtau liegt aber auf der Wintergerste, die auf dem Altlandsberger Feld wächst.

Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Dimethoat ist in den Staaten der Europäischen Union im Juli 2019 ausgelaufen. Es galt eine Abverkaufsfrist bis zum 31. Januar 2020. Die EU-Kommission hat die Aufbrauchfrist kürzlich von ursprünglich 17. Juli auf 30. Juni berichtigt. Danach müssen Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff entsorgt werden. Dies soll sehr kostspielig sein, hat Kollar herausgefunden.

Anzeichen für Vergiftung

Auf Fotos hat der Imker tote Bienen direkt vor dem Bienenstock festgehalten. "Es ist alles kontaminiert. Drinnen ist zu sehen, dass die Bienen die eigene Brut aufgegeben haben. Das ist schon ein eindeutiges Zeichen für eine schwere Vergiftung", erklärt Kollar. Den verursachten Schaden beziffert er auf etwa 2400 Euro plus Entsorgungskosten, da neben der kompletten Ausstattung der Bienenstöcke die Bienen selbst und auch der Honig sowie das Wachs nicht mehr genutzt werden können. Die noch übrig gebliebenen Bienen müssen seiner Ansicht nach getötet werden, weil diese unnatürliches Verhalten zeigen: "Man sieht doch, wie die sich quälen."

Die Landfarm Altlandsberg GmbH schreibt in einer Stellungnahme, dass man als Landwirtschaftsbetrieb sehr daran interessiert ist, dass die Bienenvölker erhalten und gefördert werden. Sie erklärt, dass sie ein zugelassenes Pflanzenschutzmittel gegen Blattläuse ausgebracht habt. Bei einer von der Landfarm beauftragten Begutachtung der Bienen durch einen Berufsimker war kein Totenfall von Bienen festzustellen. "Die Bienenvölker machten einen normalen und gesunden Eindruck. Eine entsprechende Erklärung des Berufsimkers Knoch liegt uns vor."

Sorgen macht sich jetzt aber auch der Nabu in Altlandsberg. Der See, an dem die Bienenstöcke stehen, liegt im Naturschutzgebiet Fredersdorfer Mühlenfließ, Langes Luch und Breites Luch und im Landschaftsschutzgebiet. Gleich südlich des Weges zur Waldkante grenzt das europäische Schutzgebiet Fauna-Flora-Habitat an. Dort sind seltene Tierarten zu Hause.