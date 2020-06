Markus Kluge

Zechlinerhütte (MOZ) Das Alfred-Wegener-Museum in Zechlinerhütte wird voraussichtlich in diesem Jahr komplett geschlossen bleiben. Das sagte Rheinsbergs Bürgermeister am Montagabend in der Stadtverordnetenversammlung. Üblicherweise hat das Museum, das an den bekannten Meteorologen, Geowissenschaftler und Polarforscher erinnert, immer dienstags bis sonntags für Besucher geöffnet. Alfred Wegener (1880 bis 1930) verlebte einen Teil seiner Kindheit und Jugend in dem Ort, weshalb ihm dort die Ausstellung gewidmet wurde. Wegen der Corona-Krise ist diese aber bereits seit Wochen zu und wird es wohl auch bleiben. Wie Schwochow erklärte, wird der Betrieb des Museums ausschließlich aus dem Tourismusbeitrag finanziert, den die Stadt von ihren Touristikern erhebt.

Die Stadtverordneten hatten in ihrer jüngsten Sitzung allerdings entschieden, diesen Beitrag nicht einzuziehen, um die Unternehmen zu entlasten, die durch die Krise keine oder nur geringe Umsätze gemacht haben. "Ohne den Tourismusbeitrag wird dieses Angebot nicht stattfinden", so Schwochow. Den Beschluss will der Bürgermeister laut Tagesordnung der Sitzung vom Montagabend beanstanden, weil es noch eine Haushaltssperre gibt. Allerdings schafften es die Rheinsberger Abgeordneten nicht, bis 22 Uhr darüber zu beraten. Die Sitzung wird am kommenden Montag fortgesetzt.