Katharina Schmidt

Fürstenwalde (MOZ) Die Wirtschaft ächzt unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie – trotz umfassender Lockerungen. So habe sich zum Frühsommer hin die Geschäftslage im östlichen Gebiet der Mark erheblich verschlechtert, analysiert Simon Claus, wirtschaftspolitischer Sprecher der IHK Ostbrandenburg in einer Pressemitteilung. Gilt diese düstere Lage auch für die Industrie, die gern als Taktgeber der Konjunktur bezeichnet wird? Bei den Unternehmen der Region Oder-Spree herrsche ein "breit gefächertes Stimmungsbild" sagt Nadja Rabsch von der IHK. Gesicherte Zahlen über den tatsächlichen Befund stehen jedoch noch aus.

Bonava ohne Kurzarbeit

Fragt man die Fürstenwalder Industriellen, wie es ihnen so geht, reagieren sie selbstbewusst. "Wir sind zufrieden mit dem Verlauf", sagt Bonava-Geschäftsführerin Sabine Helterhoff. Das Unternehmen für Projektentwicklung von Haus- und Wohnungsbau musste weder Kurzarbeit anmelden, noch die staatlichen Soforthilfen beantragen. Auswirkungen waren dennoch zu spüren. "Auf der einen oder anderen Baustelle kam es zu kleineren Einschränkungen als ausländische Mitarbeiter von Nachunternehmen nicht zurückkommen konnten", erzählt Helterhoff. Doch mittlerweile kehre das Unternehmen, für das derzeit 1036 Angestellte in Fürstenwalde arbeiten, wieder zur Normalität zurück. Laut einer Sprecherin des Unternehmens erwirtschaftete der Standort im letzten Jahr 601 Millionen Euro Umsatz. Bei ihren Erwartungen an die Umsatzentwicklung in diesem Jahr drückt sich die Geschäftsführerin vorsichtig aus. Seit dem Ausbruch von Corona denke man in kurzen Zeiträumen. "Die Situation ist noch nicht vorbei."

Finn Melgaard leitet das Stahlbauunternehmen Reuther STC in Fürstenwalde und hat sich mit den Tatsachen schon abgefunden: "Der Plan für dieses Jahr war eine Steigerung des Umsatzes, doch leider erfüllten sich dieser nicht aufgrund der Corona-Pandemie." An Zuversicht mangelt es ihm trotzdem nicht: "Wir sind optimistisch." Seine Firma mit 170 Mitarbeitern stellt unter anderem Wasserstoffbehälter sowie Stahlrohrtürme für Windkraftanlagen her. Da der Bereich der erneuerbaren Energien staatlich gefördert wird, rechnet er auch künftig mit Kundschaft. Zudem wünscht sich die Reuther STC weiterhin Verstärkung: "Wir suchen derzeit nach Schlossern und Handschweißern", so Melgaard.

Rückgang der Exporte

Auch beim Neopren-Hersteller Sedo Chemicals überwiegt Gelassenheit. "Wir sind zuversichtlich und die Stimmung ist gut", fasst Geschäftsführer Roland Loch die aktuelle Lage zusammen. Jedoch habe der generelle Rückgang der deutschen Exporte keine Ausnahme bei den Zellkautschuk-Produkten aus Fürstenwalde gemacht: "Alles was mit Sport und Freizeit zu tun hat, ist gebremst im Moment. Wenn der Urlaub in den Malediven gestrichen wurde, kauft man sich auch keinen Tauchanzug", erklärt Loch, dessen Unternehmen zahlreiche Länder in Europa beliefert. Aber das sei nur eine Momentaufnahme. Von einer Prognose für seine 35 Mitarbeiter starke Fabrik sieht er ab: "Könnte ich in die Zukunft blicken, wäre ich unbezahlbar."