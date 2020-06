Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ich bin zuversichtlich, dass wir damit wirklich eine gute Sache auf den Weg bringen", sagte Neuruppins SPD-Fraktionsvorsitzender Nico Ruhle, bevor die Diskussion um ein Ortsteil-Mobil am Montagabend startete. Die Stadtverordneten sollten über einen Prüfauftrag an die Verwaltung entscheiden. Ginge es nach der SPD, dann hätte das Rathaus untersucht, unter welchen Bedingungen ein Fahrzeug für die Ortsteile zur Verfügung gestellt werden kann. Im Haupt- und Finanzausschuss lief die Diskussion dazu auch noch ganz gut für die SPD. In der Stadtverordnetenversammlung sah das aber plötzlich anders aus.

Verweis auf anderes Projekt

Es war der Beitrag von Neuruppins Baudezernent Arne Krohn, der dem SPD-Antrag letztlich den Wind aus den Segeln nahm. Er bedauerte, dass wegen der Corona-Pandemie keine Fachausschüsse stattfinden konnten. Dann nämlich hätten sich die Stadtverordneten schon mit einem anderen Projekt beschäftigt, in dem es um Mobilität geht und das laut Krohn "Alternativen zum lobenswerten Vorschlag von Herrn Ruhle" aufgezeigt hätte. Krohn sprach das Vorhaben mit dem Namen "Mobilitätswerkstatt 2025" und das dazu gehörende Forschungsprojekt "Ohne AutoMobil" an, an dem sich die Stadt gemeinsam mit dem Landkreis beteiligt (wir beichteten). Seit rund einem halben Jahr läuft das Projekt, für das der Landkreis extra eine Mobilitäts-Beauftragte eingestellt hat, so Krohn.

"Die Arbeiten laufen sehr intensiv", sagte er. Im Zuge von "OhneAutoMobil" soll geschaut werden, wie der öffentliche Personennahverkehr besser auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmt werden kann. Es laufen dazu auch Umfragen, die sich auf das Neuruppiner Stadtgebiet und die Horstdörfer in der Gemeinde Fehrbellin beziehen. "Ich würde vorschlagen, dass wir im Rahmen dieses Modellprojektes diese Idee der SPD mit untersuchen, ohne dazu neben diesem Forschungsprojekt noch einen eigenen Prüfauftrag zu erledigen", sagte Arne Krohn.

Auch im Hauptausschuss waren Stimmen laut geworden, lieber den ÖPNV zu stärken als Ortsteil-Mobile bereitzustellen. Für Nico Ruhle traf der Vorschlag des Baudezernenten aber nicht den Kern des Anliegens der SPD. Schon der Titel "OhneAutoMobil" steht dem entgegen. "Wir wollen ja genau für die Ortsteile ein Automobil bereitstellen", sagte Ruhle. Der Partei schwebte ein Carsharing-Modell für die 13 Neuruppiner Ortsteile vor. In dem Forschungsprojekt gehe es ja im Gegenteil darum, Individualverkehr zu vermeiden. "Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich sehe nicht, wie das zu verknüpfen ist", sagte Nico Ruhle.

ÖPNV stärken

Der Stadtverordnete Siegfried Wittkopf (BVB/Freie Wähler), schon in der Vergangenheit kein großer Anhänger des SPD-Vorschlags, wies darauf hin, dass der ÖPNV durch die Corona-Pandemie in eine tiefe Krise gestürzt wurde. Der Landkreis habe 5,9 Millionen Euro wegen der kostenlosen Schülerbeförderung in den ÖPNV stecken müssen. "Und möglicherweise wird noch mehr nötig sein", so Wittkopf. "Wir brauchen einen besseren ÖPNV."

"Doppelte Arbeit" wollte auch der Abgeordnete Georg Kamrath (parteilos) mit dem Verweis an die Forschungsarbeit des Landkreises vermeiden. Die Folgeinvestitionen nach dem Prüfauftrag fürchtete André Ballast (Pro Ruppin): "Wir wissen, dass Geld generell knapp wird. Wir müssen gucken: Wo geht die Reise hin nach der Corona-Zeit?" Er schlug vor, mit dem SPD-Vorhaben noch ein bisschen zu warten.