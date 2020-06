Simone Weber

Rathenow/Semlin 517 Einwohner zählt der Rathenower Ortsteil Semlin. 28 von ihnen sind im Alter zwischen zehn und 16 Jahren. 14 der jungen Leute nahmen am vorigen Samstag auf Einladung des Jugendkoordinators der Stadt, Tilo Windt, an einem Workshop zur Jugendbeteiligung teil. Im Semliner Gemeindehaus ging es darum, wie sich die Jugend in die Belange ihres Ortes aktiv einmischen kann.

Grundlage ist der zum 1. Januar 2019 in Kraft getretene Paragraf 18a der Kommunalverfassung zur Pflicht, Kinder und Jugendliche an der Gestaltung ihrer Kommune zu beteiligen. Moderiert wurde der Workshop durch Gregor Schröder, der mit der Fachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg zusammenarbeitet. Auch Ortsvorsteher Heiko Blankenburg nahm sich für Zeit. Der 42-Jährige hat selbst eine 16-jährige Tochter.

Semlin, mein Dorf – wie sieht‘s aus? Diese Frage stellten sich die Kinder und Jugendlichen zu Beginn. Positiv genannt wurden unter anderem natürlich der See mit dem Steg, die neue Pizzeria, aber auch der Golfplatz. Zu schnell durchs Dorf fahrende Kraftfahrzeuge und auch zu viele schnelle und laute Boote auf dem See und der teilweise schlechte Zustand von Gehwegen und Straßen gehörten zu den Punkten, die die jungen Semliner kritisch nannten. Auch der Zustand der Bushaltestellen im Ort lässt offenbar zu wünschen übrig.

Nach der "Bestandsaufnahme" ging es darum, was sich im Ort ändern müsste oder neu entstehen sollte, damit Semlin für alle Generationen, und auch die vielen Touristen, noch lebenswerter wird. Mathilda und Lilly wünschen sich, dass die Bushaltestelle saniert werden. Auch eine neue Haltestelle am Ortseingang wäre schön. Die Tierfreundinnen könnten sich das Seeufer mit ein paar Strandkörben und einer extra Badestelle für die Pferde im Ort und Hunde noch schöner vorstellen. Um etwas gegen den zu schnellen Verkehr zu unternehmen, schlugen die Kinder Blitzer an den Straßen und eine zusammenhängende Tempo-30-Zone im Ortskern vor. Die Spielstraße am Seeufer könnte bis zum Dorfplatz verlängert werden. Ein großer Spielplatz und ein Jugendhaus mit Disco für Jüngere gehörten ebenfalls zu den Wünschen der Workshopteilnehmer.

Anfang bis Mitte der 90er Jahre gab es einen Jugendclub am Ortseingang und später hinter dem Gemeindehaus und durch ABM betreut zuletzt bis Anfang der 2000er Jahre. Eine Reaktivierung vor zirka drei Jahren durch Semliner Eltern scheiterte nach ein paar Monaten.

Einen Döner-Imbiss und einen kleinen Einkaufsladen wünschen sich die jungen Semliner auch. Der Dorf-Konsum existierte noch bis vor etwa 15 Jahren. Für den leidenschaftlichen Fußballer Yanik und seine Freunde wäre ein "Fußballstadion" für den 1. FC Semlin toll. Zur abschließenden Präsentation wurden die Wünsche und Ideen der jungen Semliner bildlich umgesetzt und auch in einen Lageplan des Dorfes eingezeichnet.

"Der Workshop war für die bessere Einbeziehung der Semliner Kinder und Jugendlichen ein Erfolg. Ich war überwältigt, welche tollen Ideen sie hatten. Nun müssen wir sehen, wie wir einzelne Projekte – gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen umsetzen – können. Möglicherweise kann man die eine oder andere Idee auch mit dem Bürgerbudget 2022 umsetzen", so Ortsvorsteher Heiko Blankenburg. "Zur nächsten Ortsbeiratssitzung, wohl im August, werde ich die Wünsche und Ideen der jungen Semliner vorstellen. Einer der ersten Vorschläge, der wohl umgesetzt werden könnte, ist die Sanierung der Bushaltestelle in der Dorfmitte."

Der Workshop in Semlin war der erste zur Jugendbeteiligung in einem der fünf Rathenower Ortsteile. Finanzier ist die Partnerschaft für Demokratie Westhavelland & Nauen.