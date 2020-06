Matthias Henke

Gransee Senioren und Angehörige haben gleichermaßen darauf gewartet: Die Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes in Gransee ist seit Beginn dieser Woche wieder für ihre Gäste da.

Kreisgeschäftsführer Ronny Sattelmair und Jennifer Lätsch, Fachbereichsleiterin im Pflegeverbund der Kreisverbände Gransee und Ostprignitz-Ruppin, nutzten zudem diesen Anlass, um sich bei den Angestellten Kerstin Strahl, Birgit Beling und Melanie Ullrich zu bedanken – für ihre Einsatzfreude und das stete Bewahren eines kühlen Kopfes angesichts des Jonglierens mit sich teilweise täglich ändernden Vorgaben, mit denen Behörden oder der Landesverband aufwarteten. Den Corona-Bonus für Pflegekräfte habe man für das Personal auch beantragt, betonte Lätsch. Das war für die drei am Dienstag eine positive Überraschung, vorher verraten hatte das keiner.

Notbetreuung ab April

Zwischenzeitlich musste die Einrichtung an der Rudolf-Breitscheid-Straße mehr als vier Wochen schließen. Die Corona-Einschränkungen schlugen auch hier voll zu. Ab 20. April wurde zunächst eine Notbetreuung organisiert. "Für die Leute, wo zu Hause wirklich nichts mehr ging", erläuterte Lätsch die Situation. "Da hatten wir dann vier bis sechs Gäste am Tag, aber immer noch flehentliche Anfragen von Angehörigen, wann denn der Normalbetrieb wieder los geht. Manche waren extra im Homeoffice, um die Betreuung gewährleisten zu können. Das war für alle keine leichte Zeit", so Lätsch weiter. Um so erfreulicher sei es, nun verkünden zu können, dass wieder alle zwölf Pflegeplätze zur Verfügung stehen – freilich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. So wurden Tische und Ruhesessel auseinander gestellt und Desinfektionsmittelspender am Eingang platziert. Die Gäste werden regelmäßig auf Hygienemaßnahmen aufmerksam gemacht. Und ist das Personal nah am Patienten, gilt die Maskenpflicht. Manche der Gäste kommen die ganze Woche, manche tageweise. Der Übergang vom Not- in den Regelbetrieb sei dabei vergleichsweise entspannt abgelaufen, seien doch die Regeln schon gleichsam in Fleisch und Blut übergegangen. Vom Vor-Corona-Alltag ist das Deutsche Rote Kreuz aber noch weit entfernt. Beim Fahrdienst etwa kann der Bus noch nicht voll besetzt werden, sondern dreht mehrere Runden, manchmal wird auch ein zweiter Bus eingesetzt.

Das Engagement seiner Mitarbeiterinnen lobt auch Geschäftsführer Ronny Sattelmair ausdrücklich. Besonders zu Beginn habe Unsicherheit geherrscht. Dem Idealismus, die Betreuung gewährleisten zu wollen, standen Sorgen um die Finanzierung und Arbeitsplätze gegenüber. Positiv: Vom ersten Tag an hätten die nötigen Schutzartikel zur Verfügung gestanden.