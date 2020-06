DPA

München (dpa) Franz Beckenbauer (74) hat Trainer Hansi Flick für seine herausragende Arbeit beim Gewinn des achten Meistertitels des FC Bayern München in Serie in höchsten Tönen gelobt.

"Hansi Flick ist es gelungen, die Mannschaft aus der Lethargie zur Meisterschaft zu führen. Es war am Ende ja ein regelrechter Triumphzug", sagte der Bayern-Ehrenpräsident der "Sport Bild".

Flick (55) zeige, wie wichtig neben dem Sachverstand "auch der menschliche Umgang mit den Spielern sei. "Sie sind schließlich keine Maschinen, sondern sensible, manchmal sehr sensible Menschen. Flick ist ja nach außen ein eher leiser Vertreter. Aber: Wer am Spielfeldrand pausenlos brüllt, hat meistens vorher seine Arbeit nicht richtig gemacht", sagte der frühere Welt- und Europameister, der in seiner aktiven Karriere mit den Bayern deutscher Meister, Pokalsieger, Europapokal- und Weltpokalsieger war.

© dpa-infocom, dpa:200624-99-542646/2