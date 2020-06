Nightoflight2020 in Eberswalde am 22.06.2020 Wassertum Finow © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Kritischer Blick: Die stehende Frau am Kreishaus Eberswalde und der Wasserturm in Finow wollen in der Kunstaktion nicht nur strahlen. Sie stehen als Symbole für eine sterbende Zunft, die Angst hat, das Jahr 2020 nicht zu überleben. Die fordert von der Politik konkrete Hilfen zum Überleben der Betroffenen. Mehr Fotos von der Aktion gibt es unter www.moz.de. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt