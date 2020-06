OGA

Sommerfeld (MOZ) Nicht mehr fahrbereit war ein Chevrolet nach einem Zusammenstoß mit einem Hirsch am Dienstagnachmittag auf der L 191.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall kurz nach 16 Uhr zwischen Sommerfeld und Schleuener Luch in Höhe der Gaststätte. Die 60-jährige Autofahrerin habe zwar eine Vollbremsung vollzogen, einen Zusammenstoß mit dem Hirsch aber nicht mehr vermeiden können, berichtete die Polizei am Mittwoch. Das Tier sei danach im Wald verschwunden. Der Chevrolet war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wurde mit rund 5 000 Euro angegeben.