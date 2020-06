Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Die Busfahrer der Barnimer Busgesellschaft mbH haben mit großem Staunen die Berliner Entscheidung zu Kontrollen der Maskenpflicht und Ahndungen bei Zuwiderhandlungen zur Kenntnis genommen. Wie der Betriebsratsvorsitzende Marcel Schröder auf Nachfrage mitteilt, wünschten sich das die Busfahrer auch in den Fahrzeugen der kreiseigenen Busgesellschaft. "Viele steigen vorn ein und haben schon hinten ihre Maske wieder abgenommen", hat Schröder festgestellt. Zwar sitzen die Fahrer auf Wunsch selbst hinter einem Schutz aus Plastik, aber mehr Kontrollen wünschten sich auch seine Kollegen aus dem Barnim. "Bisher können wir nur einen Knopf drücken mit einer Durchsage, aber das nehmen viele Fahrgäste leider nicht ernst", blickt Schröder auf die Situation in der aktuellen Corona-Pandemie.

Immerhin leisteten die Busfahrer seit Monaten Höchstleistungen. Das werde nicht immer entsprechend honoriert. So wollen die Barnimer Busfahrer am 1. Juli mit nach Potsdam fahren, um gemeinsam mit Ver.di ihren aktuellen Forderungskatalog in den laufenden Tarifverhandlungen um mehr Gehalt zu übergeben.

