Simone Weber

Rathenow/Semlin Im Rathenower Ortsteil Semlin bringen sich viele der mehr als 500 Einwohner ehrenamtlich in die Geschicke ein. So auch bei der Einrichtung eines "Schmökerstübchens" und der Schaffung eines Bolzplatzes.

In einem Nebengebäude mit zwei Räumen auf dem Hof des Gemeindehauses ist nun jeden Mittwochnachmittag von 14.00 bis 17.00 Uhr das "Schmökerstübchen" geöffnet "Hier kann man sich ein Buch mitnehmen, vielleicht ein anderes mitbringen oder sich auch gemütlich hinsetzen, etwas lesen, dazu einen Kaffee trinken und etwas plauschen", so Rita Schütt, die das am Samstag eröffnete Schmökerstübchen initiierte. "Hier sollen sich auch ältere Semliner treffen können. Für Kinder haben wir ein extra Bücherregal, mit derzeit rund 100 Büchern, eingerichtet."

Neben vielen Romanen findet man auch einige Kochbücher, Gartenratgeber, Natur-Literatur und ein paar Bildbände. Mehr als 400 Bücher befinden sich in dem großen Regal an der Wand. Im Keller des Gemeindehauses stehen noch einige Kartons mit weiteren Büchern. "Viele Semliner haben unser Projekt unterstützt und Bücher und Einrichtungsgegenstände gespendet. Das große Regal mit vielen Büchern ist von Familie Löbel. Familie Mack brachte Tische und Stühle vorbei. Familie Hoppe spendete einen Kühlschrank für unsere kleine Teeküche im ersten Raum", so Schütt weiter. "Andere haben sich fleißig aktiv an der Neugestaltung der zwei Räume seit Anfang des Jahres beteiligt. So Tischler Peter Henschel aus dem Ort. Aber auch den drei Hausmeistern von Kitas und Schulen der Stadt mit ihrem Vorarbeiter Heiko Brüggemann sind wir für ihre tatkräftige Hilfe dankbar. Der Fußboden wurde neu verlegt, die Wände tapeziert und gemalert. Auch ein gemütliches Sofa haben sie mitgebracht."

Die gebürtige Zollchowerin Rita Schmidt lebt seit 42 Jahren in Semlin. Bis 1990 war die gelernte Krankenschwester die Gemeindeschwester im Dorf. Selbst liest sie gern Krimis, aber richtig spannende, und Biografien interessanter Persönlichkeiten. Im Schmökerstübchen wird sie durch ihre Freundin Ingrid Schmidt unterstützt. "Wir wollen auch mal die Kinder der Kita einladen und ihnen vorlesen", sagt die gebürtige Semlinerin, die bis 2013 42 Jahre lang Erzieherin und auch Leiterin der Semliner Kita war. "Und natürlich können auch gern Touristen, die zum Beispiel mit ihrem Boot oder Bungalowboot am Seeufer anlegen, ein Buch mitnehmen."

Nach der Eröffnung des Schmökerstübchens wurde der neue Bolzplatz eingeweiht. "Immer wieder spielten Kinder auf der Straße oder dem Platz vor dem Gemeindehaus Fußball. Mit dem neuen Bolzplatz auf der Wiese direkt hinter Gemeindehaus und Feuerwache haben alle jetzt die Möglichkeit, sicher und ausgelassen zu spielen", so Ortsvorsteher Heiko Blankenburg. Ein Tor wurde aufgestellt. Es gibt eine Torwand sowie einen Basketballkorb. Und zur Einweihung gab es noch einen Fußball und einen Basketball als Geschenk dazu.

Durch Corona bedingt war die für Ende März geplante feierliche Einweihung verschoben worden. "Auf so viel Initiative und Engagement der Semliner bin ich stolz", so Ortsvorsteher Blankenburg während Einweihung mit vielen jungen und erwachsenen Semlinern.