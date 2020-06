Th. Messerschmidt

Wust (BRAWO) Nach neunzehn Jahren Führungstätigkeit fürs EKZ Wust geht Center-Manager Eckhard Knaack in den verdienten Ruhestand. "Wust ist ein liebenswerter Standort, der mir in den vergangenen Jahren ans Herz gewachsen ist. Ich werde immer gerne auf meine Zeit im EKZ Wust und viele schöne Erfahrungen zurückblicken", so Eckhard Knaack. Nicht zuletzt ist es sein verdienst, dass das Brandenburger Einkaufszentrum Wust – eines der ersten Shoppingcenter im Land Brandenburg – zu den beliebtesten zählt. Nach der aufwendigen Neugestaltung im Vorjahr hat es noch einmal erheblich an Reiz gewonnen. Was sich in der Neuvermietung der neuinterpretierten Ladenflächen bald niederschlagen sollte. Dafür nun zuständig: der 51-jährige Stephan Raml. Er übernimmt von Knaack den HavelPark und die Leitung des Centers in Wust: "Ich freue mich sehr, diesen etablierten Standort zu übernehmen. Nach dem erfolgten Refurbishment ist das Center – in modernem Outfit – gut auf die Verbraucherbedürfnisse ausgerichtet und für die Zukunft gerüstet." Seit Juni ist der Neue am Standort und aktuell dabei, sich intensiv mit dem Center zu beschäftigen und hier einzuarbeiten. Stephan Raml ist seit 20 Jahren für die ECE Projektmanagement G.m.b.H & Co. KG als Center-Manager tätig, leitete in dieser Zeit insgesamt fünf Shopping-Center darunter der Anger 1 in Erfurt, das Stern-Center Potsdam und die Potsdamer Platz-Arkaden in Berlin-Mitte. "Ich lebe nun seit über 16 Jahren in der Region Berlin-Brandenburg und freue mich auf die Arbeit mit dem Team in Wust und darauf, meine Erfahrungen im Brandenburger Einkaufszentrum Wust einzubringen", so Stephan Raml. Bestenfalls gelingt ihm die Vollvermietung binnen zwei Jahren – bis zum 30. Center-Geburtstag. Das Brandenburger EKZ Wust wurde im August 1992 eröffnet und zählt nach Betreiberangaben jährlich "mit seinen 46 Shops ca. 1,7 Mio. Besucher". Mit seinen Ankermietern Kaufland, Modepark Röther, expert, Intersport, Spiele Max, und Deichmann gilt das Brandenburger EKZ Wust als einer der bedeutendsten Handelsstandorte in Brandenburg.