Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Bei einer Fußstreife im Bereich der Otto-Sidow-Straße stellten Beamte der Polizeidirektion West am Dienstag einen jungen Mann mit Drogen fest.

In der Nähe der Havelbrücke trafen den sie Mannin einem Gebüsch an. Als die Polizisten ihn überprüftem, wurde durch ein roter Stoffbeutel aufgefunden. In diesem befanden sich Substanzen, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen könnten. Der Stoffbeutel samt Inhalt wurde sichergestellt.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei fortgeführt.