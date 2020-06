Judith Melzer-Voigt

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Ruppiner Kliniken wollen Patienten und Mitarbeitern mehr Sicherheit in Corona-Zeiten bieten: Ab dem nächsten Montag, 26. Juni, müssen all jene, die stationär oder teilstationär – beispielsweise in der Tagespflege – vor Ort aufgenommen werden, einen negativen Corona-Test nachweisen, der maximal 72 Stunden alt ist. Die entsprechenden Tests werden auch gleich in den Kliniken angeboten.

Egal, ob ein Patient Corona-Symptome hat oder nicht: Der Test ist Pflicht, erklärt Susanne Rost, Betriebsleiterin der Tochtergesellschaft Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste (OGD), die die Tests vornimmt. Die Patienten, die sich in den Kliniken befinden, werden ebenfalls untersucht. Jeder, der weiß, dass er vor Ort behandelt werden muss, kann sich auch an anderer Stelle, beispielsweise beim Hausarzt, testen lassen. "Wir wollen den höchsten Grad an Sicherheit zu bieten", so Rost.

Im März hatte das Krankenhaus extra ein Corona-Testzelt aufgebaut. Dieses wurde mittlerweile wieder abgebaut. Die Hygienevorkehrungen bei den Tests sind aber gleich geblieben. Patienten können nun jedoch zu Fuß, mit dem Fahrrad oder zur Not auch mit dem Auto über den Haupteingang zum Test-Standort fahren, der sich in Nähe des Hauptgebäudes befindet und ausgeschildert ist.

Auf die Mitarbeiter der Kliniken kommen nun viele Corona-Tests zu. Mit Hinblick auf die Pläne der Landesregierung, auch Reihentests in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen anzubieten, wird diese Zahl noch steigen. Zudem steigt die Anzahl der Risikogebiete laut dem Robert-Koch-Institut ständig, erklärt Susanne Rost. Heimkehrer müssten sich untersuchen lassen. In der kommenden Woche wollen die Kliniken gemeinsam mit dem Gesundheitsamt des Kreises entscheiden, wie mit den zusätzlichen Tests umgegangen wird. "Aber in der Corona-Hochphase haben wir 200 Leute am Tag getestet", sagt Susanne Rost. "Wir sehen dem positiv entgegen: Wir werden es schaffen."

